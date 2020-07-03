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В камчатской лаборатории Центра СПИД с 13 июля изменится система тестирования на коронавирус

В камчатской лаборатории Центра СПИД с 13 июля изменится система тестирования на коронавирус

Изменения в работе помогут увеличить количество проводимых тестов.

Ранее результаты исследований на COVID-19 отправляли в лабораторию Роспотребнадзора на перепроверку.

Как сообщил врио заместителя председателя правительства Камчатского края Роман Василевский в ходе оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, 2 июля этот вопрос обсуждался на совещании со специалистами из второго врачебного десанта, прибывшего из Москвы, и сотрудниками Роспотребнадзора.

«Те тесты, которые производит сегодня лаборатория в Центре СПИД и лаборатория Роспотребнадзора, производят разными системами и у них разный конечный результат. Более чувствительные тесты находятся в СПИД-лаборатории, потому что их позже закупили, чем в Роспотребнадзоре. СПИД-лаборатория поделится своими тестами, чтобы результаты можно было сверить на тех же реагентах, которые есть там», — сказал Роман Василевский.

Добавим, такая же проверка проходила и в краевой детской инфекционной больнице. Сейчас в лаборатории учреждения тесты на коронавирус делают автономно, не задействуя для перепроверки референс-центр.

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