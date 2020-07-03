Передвижной ФАП переоборудуют под «ковид»-лабораторию в главном аэропорту Камчатки

Прибывающих пассажиров будут тестировать в добровольном порядке на платной основе.

Как рассказала врио министра здравоохранения Елена Сорокина, в случае отрицательного результата им не нужно будет отправляться на обязательную двухнедельную самоизоляцию.

«Мы ожидаем мобильный фельдшерско-акушерский пункт сегодня или завтра. Он принадлежит Мильковской районной больнице. Мы демонтируем оборудование, которое находится внутри кузова, и в ближайшее время доставим машину в аэропорт», — рассказала Елена Сорокина.

Сейчас решается вопрос, сколько медиков будет работать в передвижной лаборатории. Планируется привлечь лаборантов из Елизовской районной больницы. Они будут делать экспресс-тестирование, готовность исследования — около 15 минут.

После того, как эпидемиологическая ситуация в регионе наладится, КамАЗ переоборудуют обратно под ФАП.

Напомним, с 6 июля гражданам, вылетающим в отдалённые районы Камчатки, необходимо сдавать экспресс-тест на коронавирус. Без результата исследования нельзя будет выкупить билеты. Справку можно получить бесплатно в нескольких учреждениях Петропавловска-Камчатского и Елизова: в краевом кардиологическом диспансере, краевом медицинском центре профилактики, краевом центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями и в Елизовской районной больнице.