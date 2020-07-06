Ковидных моногоспиталей на Камчатке станет меньше
Первым может быть свернут один из госпиталей долечивания.
«В течение этой недели будет проводиться мониторинг эпидситуации на Камчатке. И, вероятно, один из госпиталей долечивания будет свернут и отправлен в обсервацию. В связи с тем, что заполняемость моногоспиталей на сегодняшний день составляет менее 40%», – сказала врио министра здравоохранения края Елена Сорокина.
По её словам, дальнейшая работа моногоспиталей будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
«Если в дальнейшем также будет уменьшение количества лиц, нуждающихся в стационаре с диагнозом COVID-19, то первым лишится статуса моногоспиталя краевая больница. Потому что в краевой больнице были сосредоточены ряд учреждений, которым необходимо в случае возобновления оказания плановой медицинской помощи начать свою профильную работу», – пояснила Сорокина.
Она отметила, что в статусе ковидных стационаров в Петропавловске-Камчатском останутся Центр СПИД, 1-я городская больница, 2-я городская больница и кожвендиспансер. Детская инфекционная больница будет работать в соответствии со своей специализацией – оказывать помощь детям с инфекционными заболеваниями.
Врио министра пояснила, что вторую городскую больницу планируется зарезервировать в качестве многопрофильного моногоспиталя.
«Если у нас наступит «вторая волна», которую мы сейчас наблюдаем в ряде стран, то первым госпиталем, который откроется за Центром СПИД, будет 2-я городская больница», – добавила Елена Сорокина.
За последние сутки в Камчатском крае лабораторно подтверждены еще 47 случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 2 469 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, в крае умер 51 человек.
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