У камчатцев появится электронный сервис о положенных им льготах

Его запустят на портале правительства региона.

Создать и запустить электронный сервис распорядился врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов на еженедельном оперативном совещании правительства.

«У нас есть большое количество льгот, в которых трудно ориентироваться жителям. В результате, многие просто не знают о положенных им преференциях. Прошу министерство социального развития совместно с агентством информатизации и связи проработать вопрос создания единого сервиса. Это должно быть в формате налогового калькулятора – когда человек вводит параметры положения своей семьи и получает исчерпывающий перечень всех льгот и выплат, которые сейчас может получить, в том числе, в связи с ситуаций по коронавирусу. Это надо сделать оперативно. Жителям сейчас нужна информация о том, на какие меры они имеют право. Для начала давайте возьмем такую категорию, как семьи с детьми. Первая работающая версия сервиса должна быть готова в ближайшее время», – сказал Владимир Солодов.