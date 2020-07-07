На Камчатке внедрено мобильное приложение «Системы-112»

В крае внедрено мобильное приложение «Системы-112». Специалисты в круглосуточном режиме размещают там экстренные предупреждения, в том числе связанные с погодными условиями, ведут новостную ленту деятельности Главного управления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Чаще всего посредством мобильного приложения «Системы-112» камчатцы обращаются за помощью медиков, полицейских и пожарных. Через данный ресурс можно оперативно сообщить о случившейся ЧС и вызвать экстренные службы.

Кроме того, пользователи мобильного приложения «Системы-112» могут размещать сообщения о происшествиях в ленте новостей. Например, оказавшись свидетелем ДТП, можно разместить информацию об этом на специальной карте приложения. Сообщение увидят операторы, организующие оперативное реагирование, и другие участники движения, которые смогут выбрать маршрут объезда.

В мобильном приложении «Системы-112» доступен специальный раздел, где размещена карта региона с отмеченными на ней адресами экстренных служб и госучреждений. В этом разделе можно найти адрес ближайшей больницы, травмпункта, МФЦ, отдела полиции и т. д. При выборе учреждения на карте отображается его название, точный адрес, расстояние и контактный телефон.

Геопозиционирование и помощь при поисковых операциях – это автоматическое определение местонахождение звонящего. Теперь при обращении по номеру «112» система автоматически определяет сектор, в котором находится заявитель. Если телефон пострадавшего заряжен и исправен, спасатели, имея географические координаты, смогут сориентировать человека на выход из леса либо оперативно направить на помощь поисковый отряд.

Для повышения эффективности и оперативности поиска заблудившихся в лесном массиве функционал региональной «Системы-112» постоянно совершенствуется.

Круглосуточно в центрах обработки вызовов «Системы-112» работают специалисты службы психологической помощи. Их своевременное включение в работу с заявителями помогает сохранять жизни и здоровье людей.

Каждый психолог «Системы-112» подключается к общению с заявителем, при этом разговор может длиться как несколько минут, так и значительно дольше – в зависимости от тяжести ситуации, в которой оказался заявитель, и его состояния.

Приложение доступно для всех мобильных устройств Android и Apple по ссылке https://112service.app/