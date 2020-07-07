В крае «включили» официальный режим для самозанятых

С этого дня жители региона смогут закрепить свой статус в качестве самозанятого, работать на себя официально и получить поддержку государства. Действовать режим будет в течение 10 лет.

Форма работы, которая предлагается самозанятым, — это пример создания полноценной системы бесконтактного налогового администрирования. Она максимально удобна для граждан и бизнеса. О распространении режима самозанятых на все регионы страны 23 июня объявил Владимир Путин. Президент РФ отметил, что этим правом, согласно расчётам, могут воспользоваться около 3 млн россиян.

Налог на профессиональный доход – это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим. Переход на него осуществляется добровольно. У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на этот налоговый режим, остаётся обязанность платить налоги с учётом других систем налогообложения, которые они применяют в общественном порядке.

Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим, могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке – 4% или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. Возможность получения статуса самозанятых получат жители всех регионов страны, а минимальный возраст граждан, которые могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, будет снижен с 18 до 16 лет. Этот проект имеет большую значимость как для экономики, так и для граждан, которые ведут свой бизнес.