Объявлен конкурс на строительство морского перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке

Проект находится на особом контроле Минэкономразвития России и полпредства Президента РФ в ДФО, реализуется компанией «НОВАТЭК» и обещает стать флагманским в развитии Северного морского пути.

На строительство терминала из федерального бюджета выделено более 10 млрд руб.

О том, что ФГУП «Росморпорт» объявило конкурс с ограниченным участием в электронной форме на строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа (СПГ) в Камчатском крае, говорится в материалах официального сайта ЕИС в сфере закупок.

Потенциальные подрядчики могут подать заявки на конкурс до 24 июля. В конкурсной документации сказано, что работы по строительству терминала должны быть завершены до 31 июля 2021 года. Терминал появится в ста километрах от Петропавловска-Камчатского, на юго-восточном побережье Камчатского полуострова в бухте Бечевинской.

Как именно будет работать терминал? На нем сжиженный природный газ, доставляемый из морского порта Сабетта в Обской губе, с танкеров-газовозов ледового класса перегрузят для последующей отгрузки уже с Камчатки обычными танкерами-газовозами в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Здесь построят два плавучих хранилища СПГ, подходный канал в бухте и причальные стенки, будет создана система для обеспечения безопасного движения судов.

Создаваемая портовая инфраструктура, в том числе рейдовые места плавучих хранилищ газа, рейдовые места для перегрузки по схеме «борт в борт», подходной канал, система обеспечения безопасности мореплавания, рассчитана на обслуживание 328 судов-газовозов в год на промежуточной стадии и 657 судов-газовозов – по завершении строительства морского терминала.

Это станет одновременно грандиозным прорывом в деле освоения Северного морского пути и значительно расширит торговые связи Камчатского края. Можно считать, что с объявлением конкурса на подрядные работы по строительству терминала, проект вступил в активную фазу реализации.

Кроме того, в начале июня 2020 года южнокорейская судостроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) получила заказ на строительство двух барж вместимостью по 360 тыс. куб. м сжиженного природного газа (СПГ) для ПАО «НОВАТЭК». Баржи предусмотрены для работы на терминалах СПГ.

Напомним, соглашение о сотрудничестве по созданию морского терминала СПГ между ПАО «НОВАТЭК» и правительством Камчатского края подписано в октябре 2017 года. В конце сентября 2019 года ПАО «НОВАТЭК», компания Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) и Банк Японии для Международного Сотрудничества (JBIC) заключили соглашение о сотрудничестве в совместной реализации проектов по строительству перегрузочных комплексов СПГ на Камчатке и в Мурманской области, включая приобретение долей и финансирование проектов.

В начале 2020 года Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию проекта и выдала по ней положительные заключения.