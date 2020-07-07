16 кандидатов претендуют на должность губернатора Камчатского края

6 из них идут на выборы путем самовыдвижения, 10 — выдвинуты политическим партиями.

4 июля избирательная комиссия Камчатского края завершила приём документов от кандидатов на пост главы региона.

«На территории Камчатского края зарегистрированы 580 депутатов. Из этого количества каждому кандидату необходимо заручиться поддержкой 58 депутатов всех уровней – сельских, районных и городских округов. Вместе с тем, 25 депутатов имеют право поддержать кандидата не менее чем в 11 муниципалитетах Камчатского края. Эти подписи должны быть подписями депутатов городских округов и депутатов районного уровня. Вот такая двухуровневая система муниципального фильтра, которую предстоит пройти всем кандидатам», – рассказала Инга Иринина, председатель избирательной комиссии Камчатского края.

Кандидатам-самовыдвиженцам, помимо вышеперечисленного, необходимо будет заручиться поддержкой избирателей Камчатского края. Им предстоит собрать по 4741 подпись в поддержку своего выдвижения и представить их в избирательную комиссию Камчатского края.

Документы на регистрацию необходимо предоставить в краевой избирком с 19 по 29 июля 2020 года. С момента получения документов у членов комиссии есть 10 дней для принятия решения об отказе или регистрации кандидата.

«Фамилии кандидатов, которые будут зарегистрированы, будут включены в бюллетень для голосования и 13 сентября 2020 года избирателям Камчатского края необходимо будет проставить в избирательном бюллетене только один знак в поддержку того или иного кандидата», – добавила Инга Иринина.

По итогам голосования кандидат, набравший 50 % + 1 голос, будет считаться избранным губернатором Камчатского края.