В камчатских лесах отменён режим чрезвычайной ситуации

В регионе локализованы все крупные лесные пожары, пожарная обстановка стабилизирована класс пожарной опасности снижен до первого и второго уровней.

В ближайшее время силы федерального резерва и межрегионального маневрирования, принимавшие активное участие в тушении крупных пожаров, вернутся в пункты постоянной дислокации. Также на место базирования в Хабаровск вернётся самолет БЕ-200 МЧС России, который тушил пожар на площади 1400 гектаров в районе села Таёжное Мильковского района.

Глава региона Владимир Солодов поблагодарил пожарных-десантников, летчиков-наблюдателей и экипаж самолёта БЕ-200 за эффективную и слаженную работу по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайной ситуации.

Во вторник, 7 июля он подписал постановление об отмене режима ЧС в лесах регионального характера Камчатского края, которое уже вступило в силу.