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Для жителей Камчатки открыли местное авиасообщение

Для жителей Камчатки открыли местное авиасообщение

Первые плановые рейсы в поселок Озерновский отправились сегодня, 8 июля, с вертодрома аэропорта «Витязь-Аэро» в поселке Николаевка Елизовского района.

«Вылета я ждала достаточно долго, целый месяц я собиралась поехать в этот поселок, и сейчас очень рада, что появилась такая возможность», — рассказала одна из пассажиров Анна Форманова.

«Я очень соскучилась по бабушке, и рада, что наконец-то можно полететь и встретиться с ними, мы очень долго этого ждали», — рассказывает Яна Романова.

«Приехали в Петропавловск, внук поступил в институт, сейчас возвращаемся домой. Очень ждали открытия вылетов, радость была такая, что описать нельзя. Очень хочется домой», — говорит авиапассажир Алла Габова.

В общей сложности в поселок Озерновский 8 июля отправились 35 человек.

«Кто-то сегодня летит домой, кто-то в гости, кто-то на работу. Проблема существовала более 2 месяцев, когда люди вынуждены были собирать справки, обращаться в администрацию, авиакомпанию, составлялись списки. Сегодня от этой проблемы мы ушли. Можно сдать экспресс-тест на коронавирус и улететь», — рассказал врио заместителя председателя правительства края Роман Василевский.

О том, как проходит эта процедура рассказал начальник коммерческой службы авиакомпании «Витязь-Аэро» Евгений Матюшин.

«Процедура следующая: нужно прийти в службу организации авиаперевозок в Николаевке, либо во временный офис в Петропавловске, и получить направление в медицинские учреждения для прохождения экспресс-тестирования на COVID-19. Тест для жителей региона бесплатный. В аэропорт пассажир прибывает с паспортом и отрицательным тестом, покупает билет и улетает. Для гостей региона процедура та же, только тест они делают за свой счет. Результаты анализа должны быть не позднее трех дней до момента вылета», — говорит Евгений Матюшин.

Он отметил, что авиакомпания готова к наплыву пассажиров.

«Ажиотаж, конечно, есть, два месяца мы практически не летали — только по спискам по острой необходимости. Но к наплыву пассажиров мы готовы, направления выдаем оперативно, какое количество пассажиров будет, такое и перевезём. Задержки возможны только по погоде», — сказал Евгений Матюшин.

Экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию можно пройти в трёх учреждениях: два из них находятся в Петропавловске-Камчатском и одно — в городе Елизово.

«В краевой столице это ГБУЗ «Камчатский краевой кардиологический диспансер» и Камчатский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в районе пятого километра, в городе Елизово — районная больница. Тестирование будет проходить в утренние часы. Если результат окажется сомнительным, пациенту тут же будет проведено ПЦР-тестирование, через сутки будет получен результат», — рассказала врио министра здравоохранения Елена Сорокина.

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