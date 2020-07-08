Работы по обустройству Халактырского пляжа продолжаются

Пожелания горожан будут и дальше учитываться при работах по благоустройству популярного туристического объекта региона.

По поручению врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова работы по грейдированию дороги на Халактырский пляж должны проводиться дважды в месяц.

«Идея Халактырского пляжа развивается. Видно, что работа на месте не стоит и это хорошо. Дорога была одним из самых «узких» мест, поскольку принадлежала разным подразделениям, и в своё время заставить кого-то серьёзно заниматься ей было трудно. И то, что молодой врио губернатора этот вопрос решил – молодец! Я думаю, что это правильно. Я сам туда съездил несколько раз и убедился, что дорога в хорошем состоянии. На мой взгляд, сейчас стоит задача развить этот проект и всерьёз заняться экологией этого места, и губернатор это понимает», – поделился мнением Геворк Шхиян, член общественного совета при агентстве по туризму Камчатского края.

Администрацией Петропавловска-Камчатского продолжается работа по организации нового подъезда к Халактырскому пляжу.

В рамках реализации планов по развитию и обустройству пляжа агентством по туризму Камчатского края выставлены дополнительные биотуалеты и мусорные баки. Стоянку перед визит-центром запланировано расширить как минимум вдвое. Начаты работы по выбору альтернативных экологически чистых источников электроэнергии и обеспечению стабильной сотовой связи.



