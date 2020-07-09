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Лучших работников в сфере туризма выберут на Камчатке

Лучших работников в сфере туризма выберут на Камчатке

В этом году конкурс для них пройдет в формате онлайн.

На Камчатке стартовал прием заявок на региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма 2020 года», в котором могут принять участие как работники отрасли, так и самозанятые граждане. Об этом сообщили в краевом агентстве по туризму и внешним связям.

Там рассказали, что в этом году конкурс пройдёт в формате онлайн на одной из электронных площадок для проведения вебинаров и конференций. Конкурсная комиссия в прямом эфире оценит выполнение участниками практических заданий, а также даст экспертную оценку их профессиональных компетенций.

«В этом году мы изменили формат проведения конкурса. Из-за распространения новой коронавирусной инфекции, принято решение провести наше мероприятие онлайн, без приглашения конкурсной комиссии и участников в закрытые помещения. В этой связи небольшие изменения претерпела соревновательная составляющая конкурса, но главные задачи мероприятия остаются неизменными. Это — повышение качества предоставления туристских услуг в регионе, профессиональных компетенций работников отрасли, престижа туристских профессий, а также привлечение в сферу молодежи», — рассказала врио руководителя агентства по туризму и внешним связями Камчатского края Елена Лассаль.

Конкурс проводится в трех номинациях. Лучших будут выявлять среди экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, менеджеров по въездному и внутреннему туризму. Прием заявок и документов от участников продлится до 2 августа 2020 года. Проведение конкурсных соревнований и подведение итогов – с 7 по 8 августа 2020 года.

Победителям и призерам по каждой номинации будут вручены дипломы и денежные сертификаты. Кроме того, решением конкурсной комиссии из числа победителей будет определен участник, который представит Камчатский край в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма».

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная д. 30, офис АНО «КТИЦ», а также по электронной почте: ag_tourism41@mail.ru Перечень необходимых документов представлен в Положении конкурса.

Консультации по вопросам участия в конкурсе также можно получить по телефону: 8 (4152) 307-330.

Организаторами конкурса выступают агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, АНО «Камчатский туристский информационный центр» и Петропавловск-Камчатский филиал «Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ».
камчатка туристическая, туризм, конкурс
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