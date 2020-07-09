Владимир Солодов предложил создать проект развития «Пимчах» и «Алхалалалай»

Глава региона стал гостем ительменской деревни «Пимчах» рядом с селом Сосновка.

Он осмотрел стойбище и музей этнокультурного центра, познакомился с главой родовой общины Верой Ковейник, обсудил развитие деревни и знаменитого обрядового праздника «Алхалалалай».

Как рассказала заместитель председателя общественной организации «Содружество» Надежда Тихонова, ежегодно «Алхалалалай» собирает порядка 10 тысяч гостей.

«Это и наши камчатцы, и гости из России, порядка тысячи иностранцев приезжают. Мы могли бы и больше собирать гостей. Ведь считается, что здесь так называемое «место силы». Но у нас нет условий. Кроме того, к сожалению, деревня сейчас без сторожа. И мы все время боимся, что то богатство, те культурные ценности, которые Вера Иннокентьевна Ковейник собирала по крохам, могут быть утрачены», сказала она.

«Действительно, эта площадка объединяет очень многих людей, не только народы Камчатки. Сюда со всего мира приезжают. Мы своими силами, как можем, помогаем содержать деревню, но этого недостаточно», — подтвердил руководитель общественной организации «Содружество» Рамазан Гусейнов.

Владимир Солодов предложил совместно создать проект развития «Пимчах».

«Нам нужно определиться, как дальше будет развиваться этно-деревня. Она должна развиваться, как площадка проведения массового и всенародно любимого праздника «Алхалалалай», как центр сохранения культуры народов Севера. Но с учетом того, что здесь земли лесного фонда и капитальное строительство под запретом. Мне хочется, чтобы было развитие на годы вперед, чтобы мы четко определили цели и задачи, в том числе в сфере этно-туризма. Нужно все «упаковать» в проект, начать продвигать силами региона и, конечно, определиться с финансированием», — сказал глава региона.

Община ительменов «Пимчах» начала свою деятельность в 1997 году и вот уже более 20 лет занимается сохранением и возрождением культуры коренного населения юга Камчатского края. В 2002 году на средства общины был создан ительменский этнокультурный центр, представляющий собой традиционное стойбище, точно воссозданное по материалам первых исследователей Камчатского края.

«Алхалалалай» отмечают в сентябре. Это главный праздник ительменов, на котором коренные жители Камчатки благодарят природу за дары. В рамках праздника проводятся конкурсы национальной кухни и промыслов. Гостей угощают традиционной камчатской ухой и шурпой из мяса нерпы. Заключительный конкурс «Алхалалалая» – танцевальный марафон, который стартует вечером, а финиширует только утром. Праздник является одной из самых масштабных исторических реконструкций Камчатского края и пользуется неизменной популярностью у местного населения и любителей событийного туризма.