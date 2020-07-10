​Фильм о восхождении на Авачинский перевал оценит жюри фестиваля «Красиво. ДВ»

Заявку на участие в первом на Дальнем Востоке онлайн-видеофестивале «Красиво.ДВ» отправил житель Камчатского края Иван Родин.



В номинации «Характер.ДВ» он представил свою видеоработу под названием «Перевал». Это короткометражный фильм о буднях камчатских альпинистов, сообщили в информационном агентстве «Камчатка».

««Перевал» — это фильм об альпинистах и ски-альпинистах, а также о простых людях, которые не имеют опыта восхождения на вулканы или горы в зимний период. «Перевал» — это место между обычной средой обитания человека и его состоянием там, где ему «по душе», о том, что можно по-новому взглянуть на те вещи, которые кажутся нам обычными. Эта съемка не была запланирована. Мы поехали под Авачинский перевал просто отдохнуть, камера была со мной. Все кадры — это реальные съёмки восхождения, каких-либо постановочных дублей не было. С Виталием Лазо мы просмотрели материал, который получился. После просмотра он предложил сделать нечто большее, чем просто ролик в Instagram. Мы прописали сценарий, даже не сценарий, а раскадровку. Мы поговорили с ребятами, и все поддержали идею съёмки этого фильма. Хочу выразить им большую благодарность за участие, идеи и интерес к съёмкам: Виталию Лазо, Алексею Белоусову, Светлане и Анне Малышевым. Отдельное спасибо спасателю Эдуарду за помощь в организации съёмок, Татьяне Кудрявцевой — за то, что на основе наших рассказов она написала текст сценария, Михаилу Рудько — за озвучку фильма, а моему другу и коллеге Михаилу Москвину — за советы и помощь в создании картины», — рассказал о своём фильме Иван Родин.

На участие в видофестивале уже поданы 378 работ со всего Дальнего Востока, в их числе 51 заявка от жителей Камчатского края.

Так, в номинации «Природа.ДВ» участвуют 30 заявок от жителей региона, в номинации «Характер.ДВ» — 10, в номинации «Сила.ДВ» — 7, в номинации «Звуки.ДВ» — 3 одна заявка на участие в номинации «Уникально.ДВ»

«Для меня это первый опыт участия в подобных фестивалях. Он будет являться проверкой проделанной мной работы. Мне интересно послушать мнение жюри — квалифицированных специалистов. Это некий экзамен того, чем я занимаюсь уже много лет. Я постоянно учусь, постоянно нахожусь в поиске, поэтому участие в данном конкурсе для меня очень важно», — добавил Иван Родин.





Фестиваль «Красиво.ДВ» — это возможность показать свои работы, свой взгляд на Дальний Восток, его уникальность, разнообразие и красоту. Особенность проекта — это возможность участвовать и голосовать в нём из любой точки Земли. Отбор, голосование на всех этапах, лекции для участников и даже награждение победителей проходят онлайн.



Мастер-классы с медийными экспертами пройдут для всех финалистов, а общий денежный фонд в 1 миллион рублей разделят между победителями в каждой номинации. Более того, после проведения онлайн-фестиваля у организаторов есть планы провести показы лучших конкурсных работ на площадках онлайн-кинотеатров, а возможно, даже на экранах кинотеатров Дальнего Востока. Все подробности, условия, требования для участников размещены в специальном разделе портала tvoidv.ru. Конкурсные работы будут приниматься 10 июля до 19:00 по московскому времени.