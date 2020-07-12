На создание временных рабочих мест Камчатка получит почти 16 миллионов рублей

Федеральный бюджет подержит таким образом временное трудоустройство камчатцев, потерявших работу во время пандемии.

Это будет хорошим подспорьем, учитывая, что на Камчатке число безработных в последние месяцы увеличилось на 35%. При этом вакансий в регионе не стало меньше. По-прежнему на одного безработного приходится 2,3 рабочих места.

В целом в Камчатском крае зарегистрировано коло 3,3 тысяч безработных, на которых приходится около 7,7 тысяч вакантных рабочих мест.

Правительство региона связывает резкий рост регистрации безработных с общероссийской тенденцией легализации «скрытой безработицы». После того, как государство увеличило размер финансовой поддержки официальных безработных, в центры занятости пришли те камчатцы, которые раньше просто не работали, или работали без оформления трудовых отношений.

На Камчатке максимальные выплаты безработным составляют сейчас почти 20 тысяч рублей. Поэтому пройти «узаконить» свою безработицу многим стало выгодно.

Новая же мера поддержки от государства – это не просто выплаты пособий безработным. Она предназначена для оплаты реального труда камчатцев на временных местах работы.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании кабмина о том, что правительство в целом по стране выделит на эти цели из резервного фонда более 4 миллиардов рублей. Свыше 375,5 миллионов рублей из них предназначаются регионам Дальнего Востока.

«Гражданам, которые обратились в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе или на транспорте, в ЖКХ, на благоустройстве территорий, а также в соцслужбах по уходу за пожилыми людьми», — отметил Мишустин.

Можно будет, по его словам, организовать дополнительную временную работу на предприятиях, где сотрудников перевели в режим неполной занятости.