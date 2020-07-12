Водоросли Командорского заповедника впервые исследуют для определения популяции коровы Стеллера

Для этого ученые должны выяснить, какие площади акватории заповедника заняты «морской капустой».

По словам исследователей, это играет важную роль в экологии калана (морской выдры), занесенного в Красную книгу. А еще поможет им рассчитать потенциальную численность морской коровы Стеллера, к сожалению, истребленной человеком более 250 лет назад.

У морских водорослей своя прочная и значимая ниша в экосистеме морей и океанов. Именно они создают уникальную среду обитания для многих морских организмов. На Командорских островах их насчитывается около 180 видов, из которых только 5 видов ламинарий.

О некоторых из них до сих пор известно немногое. Например, обитает ли в водах Командорских островов гигантская водоросль – нереоцистис? Ее еще называют «алеутской погремушкой». У корней этой водоросли есть полое шарообразное утолщение. Выброшенную на берег водоросль высушивали, внутрь набивали камушков и использовали как музыкальный инструмент типа маракаса.

Исследователи 19 века часто описывали эту водоросль как жителя прибережья Командорских островов. А сейчас она попадается только выброшенной на берег.

Среди полей бурых водорослей в свое время паслась морская корова Стеллера – эндемик Командорских островов. Она обитала только здесь и полностью исчезла после ее открытия через 27 лет. Коровы как раз ели в основном ламинарии, за что охотники и прозвали их «морскими капустницами».

В этом году в заповедник поступил запрос от молодого канадского исследователя, который пишет диссертацию по экологии морской коровы Стеллера. Отчасти он подтолку лучных к началу исследований морских капуст.

«Мы планировали выполнение этой работы уже давно, в рамках изучения экологии калана, но в теперь к исследованиям «морской капусты» добавилась еще одна нетривиальная задача», — рассказал заместитель директора «Командорского» по науке Евгений Мамаев.

Выяснив, какой объем «капусты» могла давать командорская акватория, ученые смогут рассчитать численность живших здесь когда-то коров Стеллера. Науке известно, сколько водорослей в суки съедают родственники морских коров – дюгони. На основе этих данных исследователи и надеются определить размеры древнего «коровьего стада».

Уже собраны данные по острову Беринга, острову Топорков и Арьему Камню. Завершающим этапом станут научные работы на острове Медном и создание карты распределения и площади полей.

Стеллерова, или морская корова – млекопитающее отряда сирен. Согласно археологическим находкам, исторический ареал животного включал в себя, в том числе, побережье Алеутских островов и Калифорнии. К XVIII столетию он уже сократился до акватории Командорских островов. Животное достигало от 7 до 10 метров в длину и весило до 4 тонн, превосходя по размерам всех остальных морских млекопитающих, кроме китообразных.

Люди быстро оценили вкус мяса животного, которое было чрезвычайно легко добыть. Именно поэтому коров быстро уничтожили. Но побережья Командорских островов еще хранят память о «морской капустнице» – периодически ученые и местные жители находят кости истребленного животного.