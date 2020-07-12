Александр Козлов провёл рабочую встречу с главой Камчатского края Владимиром Солодовым

Стороны обсудили реализацию программы «Единая субсидия» в крае и подготовку национальной программы развития Дальнего Востока до 2035 года.

«Все предложения Камчатского края, которые регион подал для включения в национальную программу развития Дальнего Востока максимально учтены. Что касается не вошедших мероприятий, то по ним региону ещё необходимо провести работу. Потому что в программе должны быть чёткие, конкретные действия, а не обещания «на будущее». Если у региона, в процессе реализации программы, будут проработанные предложения, то мы рассмотрим их включение, так как в национальной программе заложен принцип актуализации региональных разделов», – отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Национальная программа развития Дальнего Востока до 2035 года разрабатывается по поручению Президента Российской Федерации. Поручение об этом дал Владимир Путин на IV Восточном экономическом форуме в 2018 году. В 2019 году на V ВЭФ Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики представило проект национальной программы, который и был одобрен Президентом РФ. До настоящего времени шла работа по расчетам, написанию и формированию текста документа. В ближайшие три месяца национальная программа будет утверждена Правительством РФ.

По плану социального развития центров экономического роста («Единая субсидия») доложил глава региона. Владимир Солодов рассказал, что реализация мероприятий будет стоять на строгом контроле. По его поручению создаётся проектный офис для контроля работы, а также закреплена персональная ответственность за эту работу за членами Правительства края.

«Принципиально важное решение – оставить региону средства, которые были заложены на строительство краевой больницы в рамках «Единой субсидии». Благодаря этой мере мы сможем приобрести новое оборудование для 15 больниц, завершить почти 19 км важной для региона трассы – Петропавловск-Камчатский-Мильково, а также отремонтировать почти 40 километров в Петропавловске, Елизово и Вилючинске, в том числе межквартальные проезды», – отметил Владимир Солодов

Перераспределение средств «Единой субсидии» произошло в конце июня на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока под председательством вице-премьера РФ Юрия Трутнева. Так, Камчатке выделили 1,3 млрд на ремонт и реконструкцию дорог: последние 18,4 километров трассы Петропавловск — Мильково, почти 19 километров дорожного полотна в краевой столице, 14 километров в Елизово, 4,4 километра в Вилючинске; 500 млн рублей на закупку оборудования для 15 больниц, а также благоустройство прилегающих к учреждениям здравоохранения территорий; 202 млн рублей на строительство дополнительного корпуса к школе и детского сада в Петропавловске; 126,6 млн на создание инфраструктуры — коммуникаций и подъездных путей площадок под строительство жилья для многодетных семей в Елизово; 81 млн рублей на модернизацию горнолыжных подъёмников в Петропавловске-Камчатском, а также строительство 7 открытых площадок для занятий спортом; 10 млн рублей будут направлены на благоустройство парка «Сказка» в городе Елизово.

План социального развития центров экономического роста («Единая субсидия») – это программа по строительству, ремонту и модернизации социальных объектов на Дальнем Востоке. Выделение федеральных средств по «Единой субсидии» учитывает конкретные отставание каждого муниципалитета: проблемы с общественным транспортом, доступность медицины, нехватка школ, и поддержку местным бюджетам, которые не в состоянии оплатить дорогое строительство объектов. До 2022 года из федерального бюджета регионам выделят 98,6 млрд. рублей, на эти деньги построят, отремонтируют и модернизируют почти одну тысячу социальных объектов. В этом году запланировано завершить строительство и ремонт свыше 200 объектов по всему Дальнему Востоку. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики контролирует использование денег и исполнение сроков по работам.