Малыши на Камчатке будут получать подарки
Семьям с прибавлением начнут вручать наборы новорожденных.
Глава региона Владимир Солодов на еженедельном оперативном совещании в понедельник поручил обеспечить новую меру поддержки в ближайшие месяцы.
«Такая практика действует во многих регионах России. Подарки семьям с новорождёнными детьми обычно представляют собой наборы первой необходимости. Считаю, что нам тоже нужно такую меру вводить. Это важно, чтобы наши молодые семьи получали поддержку региона в этот радостный, но такой непростой период», — сказал глава региона.
Владимир Солодов поручил ввести новую традицию в ближайшие месяцы. Он поставил задачу изыскать средства в бюджете Камчатского края и принять соответствующий нормативно-правовой акт.
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