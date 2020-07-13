Малыши на Камчатке будут получать подарки

Семьям с прибавлением начнут вручать наборы новорожденных.

Глава региона Владимир Солодов на еженедельном оперативном совещании в понедельник поручил обеспечить новую меру поддержки в ближайшие месяцы.

«Такая практика действует во многих регионах России. Подарки семьям с новорождёнными детьми обычно представляют собой наборы первой необходимости. Считаю, что нам тоже нужно такую меру вводить. Это важно, чтобы наши молодые семьи получали поддержку региона в этот радостный, но такой непростой период», — сказал глава региона.

Владимир Солодов поручил ввести новую традицию в ближайшие месяцы. Он поставил задачу изыскать средства в бюджете Камчатского края и принять соответствующий нормативно-правовой акт.