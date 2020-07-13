 
 
В Петропавловске-Камчатском 23:32, 13 Июля, понедельник
ночью 9°C
днем 16°C
ветер 4,2 м/с
Завтра 14 Июля
8 ... 14°C
ветер 4,7 м/с

Владимир Солодов поручил оперативно разработать план развития аптечной сети на Камчатке

Владимир Солодов поручил оперативно разработать план развития аптечной сети на Камчатке

По мнению главы региона, жители камчатских поселков должны иметь возможность купить Лекарства в шаговой доступности.

На еженедельном оперативном совещании врио губернатора поручил Минздраву Камчатского края в сжатые сроки подготовить план развития аптечной сети в регионе.

Владимир Солодов отметил, что на каждой встрече, во время каждой рабочей поездки в районы встает вопрос об отсутствии аптек в ряде поселков.

«Я даже говорю не про севера. Звучит странно, но у нас в Елизовском районе в достаточно крупных населенных пунктах нет аптечных киосков. Это абсолютно недопустимо. Обеспеченность лекарственными средствами — это предмет первой необходимости. Ситуацию надо срочно исправлять. Надо открывать аптечные пункты там, где их нет. А где они есть усиливать обеспечение лекарственными средствами. Я хочу, чтобы вы прочувствовали, уважаемые коллеги, прониклись этой темой. Потому что какой толк от наших достижений в инвестиционной политике, если у людей нет самого простого и необходимого: возможности купить лекарства», — сказал Владимир Солодов.

49

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых