Владимир Солодов поручил оперативно разработать план развития аптечной сети на Камчатке

По мнению главы региона, жители камчатских поселков должны иметь возможность купить Лекарства в шаговой доступности.

На еженедельном оперативном совещании врио губернатора поручил Минздраву Камчатского края в сжатые сроки подготовить план развития аптечной сети в регионе.

Владимир Солодов отметил, что на каждой встрече, во время каждой рабочей поездки в районы встает вопрос об отсутствии аптек в ряде поселков.

«Я даже говорю не про севера. Звучит странно, но у нас в Елизовском районе в достаточно крупных населенных пунктах нет аптечных киосков. Это абсолютно недопустимо. Обеспеченность лекарственными средствами — это предмет первой необходимости. Ситуацию надо срочно исправлять. Надо открывать аптечные пункты там, где их нет. А где они есть усиливать обеспечение лекарственными средствами. Я хочу, чтобы вы прочувствовали, уважаемые коллеги, прониклись этой темой. Потому что какой толк от наших достижений в инвестиционной политике, если у людей нет самого простого и необходимого: возможности купить лекарства», — сказал Владимир Солодов.