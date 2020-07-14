В Сосновке будут производить сметану, творог и кефир

Вы любите молоко «Сосновское»? Многие камчатцы ценят его натуральность и вкус. В гостях у производителя популярного молока — ФГУП «Сосновское» — побывал Владимир СОЛОДОВ, который продолжает знакомство с предприятиями аграрного сектора.

Директор предприятия Александр Прошкин рассказал главе региона, что на ферме содержится около 600 голов крупного рогатого скота. Дойное стадо — 272 коровы. В сутки «Сосновское» производит около 4 тонн питьевого молока, которые поступают на продажу в торговые точки Петропавловска-Камчатского, Елизова и Вилючинска. В ближайшие годы предприятие планирует увеличить стадо примерно на 100 голов и приступить к производству сметаны, творога и кефира.

Рассказал фермер и о проблемах. Предприятие находится на так называемых спорных землях, и в ближайшее время необходимо закрепить территории за «Сосновским». Фактически ФГУП располагает 974 гектарами пахотных земель, а территория самой фермы — только 32 гектара.

Владимир Солодов подчеркнул, что встречи с аграриями важны для определения приоритетов будущей стратегии развития сельского хозяйства.

«Понятно, что Елизовский и Мильковский районы у нас — ключевые аграрные районы. Сейчас я знакомлюсь, смотрю, как в целом мы движемся, каковы приоритеты, какие необходимы технологические решения и программы поддержки. В течение лета мы определим среднесрочную перспективу развития аграрного сектора», — сказал глава региона.