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Зоны отдыха, кондиционеры, сенсорная навигация – для маленьких пациентов и их родителей

Зоны отдыха, кондиционеры, сенсорная навигация – для маленьких пациентов и их родителей

В детской поликлинике №1 Петропавловска-Камчатскогозавершается создание зон комфорта

В учреждении прошли инженерные и строительные работы, закуплена мебель для зон отдыха и интерактивные столы с игровыми и обучающими программами. Смонтирована и отлаживается система кондиционирования, идёт обустройство рабочих мест открытой регистратуры.

«У нас всего 8 зон комфортного пребывания, со дня на день ждём мягкую мебель и оборудование. Завершаем ещё один свой проект – кондиционирование мест, где находятся пациенты, холлов, вестибюлей, зон комфорта. Причём это не просто современная система кондиционирования, но ещё и эстетичная внешне. Пусконаладочные работы ведут специалисты из Владивостока, — сообщила главный врач поликлиники Светлана Кремер. — Работы к моменту снятия ограничений завершатся, и мы с нетерпением ждём, когда начнём работать на полную мощность».

Осенью в поликлинике впридачу к уже имеющимся маршрутным указателям появится сенсорная система навигации. На входе посетителя будут встречать 2 широкоформатных электронных киоска, с помощью которых, выбрав кабинет, можно увидеть, по какому пути к нему быстрее пройти.

Напомним, к Петропавловской детской поликлинике №1 приписано 30250 детей. Сейчас учреждение работает в соответствии с режимом ограничений, оказывая экстренную и неотложную медпомощь.

Уникальное оборудование для реабилитации

Реабилитационный комплекс позволяет определять различные заболевания нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Он состоит из стабилоплатформы и беговых дорожек, предназначен для восстановления после травм и при инвалидности.

«Одна из дорожек оборудована разгрузочной системой и предназначена для детей с ДЦП и другими ограниченными возможностями. С её помощью мы можем проанализировать походку ребёнка, и путём физиопроцедур и лечебной физкультуры провести коррекцию и улучшить функции, связанные с походкой», — рассказал врач лечебной физкультуры Пётр Сергеев.

В состав комплекса входит стабилометрическая платформа — аппарат, помогающий анализировать способность человека управлять телом и восстанавливать функции равновесия с помощью биологической обратной связи. Применяется в постурологии, неврологии, травматологии-ортопедии, лечебной физкультуре и спортивной медицине.

«Платформа служит для диагностики и лечения проблем с равновесием. Это нарушения осанки, сколиоз, ДЦП и другие заболевания нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Здесь, например, ребёнок управляет катером на экране с помощью движений своего тела. Кроме двигательного, в этом случае работают вестибулярный аппарат и зрительный анализатор. Как результат – улучшение походки, — пояснил Пётр Сергеев.

«Отделение оснащено согласно принятым порядкам и стандартам, а дополнительное оборудование, приобретённое благодаря депутатам Законодательного собрания края, позволило расширить спектр медпомощи для детей. В прошлом году полный курс реабилитации в нашем отделении прошли 560 детей», — сообщила заведующая отделением реабилитации Елена Кольцова.

В прошлом году в поликлинику поступили аппараты и были освоены методики для детей до 5 лет, имеющих задержки в развитии, речевые, физические или психологические проблемы. По данным врачей-реабилитологов, из 1700 детей, рождающихся в год на Камчатке, в реабилитационных мероприятиях нуждаются почти 80 процентов.

В краевом Минздраве сообщили, что реабилитационное оборудование ждут и в детской поликлинике №2 — оно начнет поступать после завершения капремонта. В этом году специальные курсы пройдут и елизовские реабилитологи.

Кто последний?

Благодаря одному аппарату в детской поликлинике №1 снизилось число конфликтов в очередях, возникающих в утренних очередях в процедурные кабинеты.

«Утренние очереди на сдачу крови – слабое место во всех поликлиниках, так как приём анализов ограничен по времени. Благодаря внедрению отдельной электронной очереди нам удалось урегулировать поток пациентов. Кроме того, кабинет забора крови у нас теперь работает с 7.30», — сообщила главный врач Светлана Кремер.

Электронный аппарат, выдающий талоны на посещение кабинета забора, включается в 7.30 и отключается в 9.50. Сейчас лаборанты принимают до 50 пациентов, а максимальное число может достигать 250.

Напомним, оснащение детских медучреждений современным оборудованием ведётся в рамках Национального проекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Развитие детского здравоохранения».


Анжела НИКОЛЮК

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