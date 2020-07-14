Меньше ограничений – больше свободы!

Камчатцам снова смягчают ограничения по COVID-19: Владимир СОЛОДОВ дал соответствующее поручение Правительству края

Начиная с 14 июля, по поручению главы региона сняты ряд ограничений по COVID-19 для того, чтобы камчатцы продолжили возвращаться к привычному ритму жизни.

Частично открывается плановая медицинская помощь, возобновляется работа в обычном формате торговых центров (за исключением их развлекательных комплексов), разрешено открыть летние веранды кафе и ресторанов на воздухе. Кроме того, прибывающим на Камчатку туристам отныне разрешено не проходить двухнедельную обсервацию при условии добровольного экспресс-тестирования.

Мобильная лаборатория для экспресс-тестирования уже начала работу в аэропорту. За 3 дня добровольно прошли проверку 80 прилетевших на Камчатку, все они оказались здоровы.