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Меньше ограничений – больше свободы!

Меньше ограничений – больше свободы!

Камчатцам снова смягчают ограничения по COVID-19: Владимир СОЛОДОВ дал соответствующее поручение Правительству края

Начиная с 14 июля, по поручению главы региона сняты ряд ограничений по COVID-19 для того, чтобы камчатцы продолжили возвращаться к привычному ритму жизни.

Частично открывается плановая медицинская помощь, возобновляется работа в обычном формате торговых центров (за исключением их развлекательных комплексов), разрешено открыть летние веранды кафе и ресторанов на воздухе. Кроме того, прибывающим на Камчатку туристам отныне разрешено не проходить двухнедельную обсервацию при условии добровольного экспресс-тестирования.

Мобильная лаборатория для экспресс-тестирования уже начала работу в аэропорту. За 3 дня добровольно прошли проверку 80 прилетевших на Камчатку, все они оказались здоровы.

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