Пригородные автобусы Петропавловска-Камчатского возвращаются к обычному расписанию

С понедельника в штатном режиме возобновилось движение на пригородных маршрутах, в том числе по Елизовскому району, сообщил председатель Камчатского транспортного союза Павел Сайдачаков.

На маршруты №№100, 110, 112, 114, 116, 122, 203 вернулось обычно количество пассажирского транспорта.

«Пока нет автобусного пассажирского сообщения с Эссо, Мильково, Усть-Камчатском. Решением краевого Минтранса ограничения продлены до 26 июля», — сообщил Сайдачаков.

Напомним, общественный транспорт краевой столицы вернулся к штатному режиму работы 1 июля. В настоящее время на городских линиях работают 167 автобусов.

С 14 июля по поручению врио губернатора Владимира Солодова также снимается ряд других ограничений – частично возобновляется плановая медицинская помощь, в полную силу заработают торговые комплексы, но пока без своих развлекательных комплексов, летние рестораны на воздухе начнут принимать посетителей, а туристы после добровольного тестирования смогут не проходить 2-недельную обсервацию.