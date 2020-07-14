 
 
В Петропавловске-Камчатском 23:59, 14 Июля, вторник
ночью 8°C
днем 14°C
ветер 4,7 м/с
Завтра 15 Июля
8 ... 16°C
ветер 3,9 м/с

Камчатка отметит День ВМФ

Камчатка отметит День ВМФ

На Камчатке в День Военно-Морского Флота пройдет морской парад, военно-спортивный праздник и торжественное прохождение войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации военного ведомства, мероприятия планируются на 26 июля, и пройдут они в Петропавловске-Камчатском.

«Планируется, что для проведения морского парада в Авачинской бухте сформируют парадный строй из 8 боевых кораблей. Ещё 17 кораблей и катеров будут задействованы в эпизодах военно-спортивного праздника. Во время сухопутной части парада в составе парадных расчётов пройдут сводные роты почетного караула, управления Войск и сил на Северо-востоке России, соединения ПВО, береговых ракетчиков, отдельной бригады морской пехоты, отдельного смешанного авиационного полка и береговой охраны ФСБ по Арктическому району», – сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В пресс-службе уточнили, что в День ВМФ состоятся показательные выступления подразделения разведчиков соединения морской пехоты и концерт сводного оркестра ОКВС. На площади Ленина для показа будет выставлена боевая техника, образцы вооружения и снаряжения береговых войск ТОФ.

Для гостей праздника военные планируют организовать работу полевых кухонь.

83

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых