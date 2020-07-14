Камчатка отметит День ВМФ

На Камчатке в День Военно-Морского Флота пройдет морской парад, военно-спортивный праздник и торжественное прохождение войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации военного ведомства, мероприятия планируются на 26 июля, и пройдут они в Петропавловске-Камчатском.

«Планируется, что для проведения морского парада в Авачинской бухте сформируют парадный строй из 8 боевых кораблей. Ещё 17 кораблей и катеров будут задействованы в эпизодах военно-спортивного праздника. Во время сухопутной части парада в составе парадных расчётов пройдут сводные роты почетного караула, управления Войск и сил на Северо-востоке России, соединения ПВО, береговых ракетчиков, отдельной бригады морской пехоты, отдельного смешанного авиационного полка и береговой охраны ФСБ по Арктическому району», – сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В пресс-службе уточнили, что в День ВМФ состоятся показательные выступления подразделения разведчиков соединения морской пехоты и концерт сводного оркестра ОКВС. На площади Ленина для показа будет выставлена боевая техника, образцы вооружения и снаряжения береговых войск ТОФ.

Для гостей праздника военные планируют организовать работу полевых кухонь.