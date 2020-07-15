Юрий Трутнев дал поручения в целях сохранения популяции камчатского лосося

Заместитель Председателя Правительства РФ — полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев провел выездное совещание по вопросам сохранения популяции камчатского дикого лосося на территории завода «Витязь-Авто» в поселке Озерновский на Камчатке.

Обсудили ход путины-2020, а также проблемы с браконьерским промыслом на миграционных путях лосося в морской акватории.

О старте путины этого года рассказал глава Камчатского края Владимир Солодов. «На западном побережье рыбалка успешно стартовала. Самой проблемной зоной на сегодня является восточное побережье — река Камчатка, там подходы рыбы запоздали. Приняты меры регулирования для того, чтобы пропустить лосось на нерест, и только после этого начинать промысел. Это необходимо в целях сохранения популяции», — сказал глава региона. Он напомнил, что в целом Камчатка лидирует среди дальневосточных регионов по вылову морских биоресурсов.

Представитель пограничной службы доложил заместителю председателя Правительства РФ, что одной из угроз популяции является браконьерский промысел запрещенными дрифтерными сетями на путях миграции дикого камчатского лосося в районе Северных Курил. Полномасштабный дрифтерный промысл лосося усилиями государства удалось остановить в результате принятия соответствующего закона. Однако, пограничники ежегодно обнаруживают в море браконьерские дрифтерные сети, которые перекрывают стадам красной рыбы путь на нерест в камчатские реки. В нынешнем году такие случаи тоже были зафиксированы.

Юрий Трутнев сообщил, что намерен обсудить с руководством пограничной службы России усиление работы на этом направлении.

«Значит, мало сегодня усилий на охрану биоресурсов направляется, раз продолжают пакостить. Значит, надо достаточные силы сконцентрировать на этом направлении. Прошерстить так, чтобы на много лет запомнили. С вашим руководством на эту тему пообщаемся», — сказал заместитель председателя Правительства РФ.

Юрий Трутнев сообщил, что по итогам визита на Камчатку будет подготовлен перечень поручений в целях обеспечения устойчивости рыбной отрасли и сохранения популяции камчатского лосося. «Показатели рыбной отрасли не должны падать, это очень большая часть экономики Камчатки. Для этого необходимо бережно относиться к запасам биоресурсов, добывать ровно столько, чтобы не пострадала популяция. Отрасль должна стабильно работать в интересах наших жителей и всего региона», — сказал полпред.

Генеральный директор предприятия «Витязь-Авто», депутат Законодательного Собрания Камчатского края Игорь Редькин показал Юрию Трутневу производство.

Семь мощных береговых заводов холдинга в Усть-Большерецком и Соболевском районах ежесуточно способны перерабатывать 1 200 тонн сырца. «Витязь-Авто» является одним из лидеров рыбной отрасли Камчатки, выпускает на экспорт и на внутренний рынок широкий ассортимент продукции, в том числе премиум-класса.