Юрий Трутнев поручил выяснить, как разрешили добычу золота рядом с нерестовой рекой на Камчатке

Заместитель председателя правительства Российской Федерации – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов побывали во вторник на реке Быстрой.

Глава региона рассказал о ситуации, которая сложилась на границах Елизовского и Усть-Большерецкого районов. В 2017 году ООО «Дальстрой» была выдана лицензия на добычу 940 килограммов россыпного золота на берегу реки Быстрой.

«Есть механизм выделения и согласования вырубки лесов, но к сожалению, всё было проведено до того, как я прибыл на территорию и не мы успели вмешаться, и я вынужден был реагировать уже по факту нарушения. Сейчас природоохранная прокуратура занимается этим вопросом. Здесь серьёзные нарушения уже выявлены, и на основании этого я уже инициировал обращение к министру природных ресурсов РФ, чтобы на ранних стадиях, при принятие подобных решений мнение региона можно было учитывать», – рассказал Владимир Солодов.

Юрий Трутнев дал поручение рассчитать ущерб по всем категориям и пунктам, где нарушено законодательство. А также оценить действия всех должностных лиц, которые занимались согласованием и выделением участка под добычу 900 килограммов золота рядом с нерестовой рекой.

«Регион с точки зрения природной ценности уникальный, у нас такого второго просто нет. И, конечно, если всё здесь раскопают, только для того чтобы немного себе золота добыть, это, конечно, будет полным безобразием. Но здесь дело не только в разрешениях, здесь дело ещё и в том, насколько я понимаю, законодательство нарушено всё, которое можно», – отметил полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Также полпред высоко отметил работу Владимира Солодова и природоохранного прокурора региона Михаила Новицкого.

«Я хочу губернатору и природоохранному прокурору сказать спасибо за то, что вы на это безобразие обратили внимание и за то, что ваши действия привлекли внимание правоохранительных органов», – добавил Юрий Трутнев.

Напомним, в мае 2020 года Владимир Солодов обратился в региональные природоохранную прокуратуру и УВД для проведения проверки фактов нарушения законодательства во время золотодобычи у реки Быстрой в Елизовском районе. Сообщение о незаконной вырубке леса и ведении работ по добыче золота открытым способом на охраняемой природной территории появилось в социальных сетях.