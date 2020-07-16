Скоро Интернет заговорит на корякском и ительменском языках

Ассоциация учителей родных языков, литературы и культуры коренных народов Камчатского края открывает свой сайт.

Платформа www.teacherkam.ru уже создана и сейчас активно наполняется. Здесь будет и общая информация о деятельности ассоциации, и документы НКО.

Но самое главное, что педагоги – носители коренных языков полуострова намерены описать на страницах сайта свой опыт преподавания. Это будут настоящие методики, примеры занятий, уроков и разных мероприятий на родных языках коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае. Уникальность их в том, что материалы будут представлены на эвенском, ительменском, корякском, чукотском и алеутском языках.

«Конечно, сайт будет интересен педагогам, воспитателям, работникам культуры, этноцентров и музеев. Всем, кто владеет и пропагандирует родные языки коренных малочисленных народов Севера», — рассказала председатель Ассоциации учителей̆ родных языков, литературы и культуры КМНС Камчатского края Маргарита Килик.

Сейчас создатели ресурса бросили клич среди участников ассоциации и просто неравнодушных камчатцев с просьбой прислать свои биографии, фотографии, связанные с распространением знаний о языках КМНС, поделиться опытом своей просветительской работы.

«Мы соберем эту уникальную коллекцию материалов для того, чтобы учителя из других субъектов России могли познакомиться с интересными разработками камчатских специалистов. Одновременно, поможем нашим педагогам в защите их квалификационной категории. Ведь для этого необходимо распространять свой опыт преподавания», — уточнила Маргарита Килик.

Сайт поможет и камчатским издателям, выпускающим книги на языках коренных народов Камчатки, и начинающим фольклорным музыкальным коллективам.

«Мы с удовольствием будем пользоваться материалами наших носителей языка, — рассказала нам представитель камчатского издательства «Камчатпресс» Елена Кузьминицкая. – Работать с книгами на языках КМНС непросто – важно не допустить в текстах ни одной ошибки. Представляете, какая ответственность лежит на нас, когда мы выпускаем, например, книгу сказок сразу на русском, корякском и английском языках»!?

Именно в объединении учителей̆ родных языков, представителей̆ этноцентров и музеев и передачи знаний всем, кого интересует культура Камчатки, ассоциация видит свою главную миссию. Сайт — это только начало работы, ведь объединение появилось только в мае этого года. Инициатором создания ассоциации выступила преподаватель елизовской средней школы № 2 Маргарита Килик, владеющая родным корякским языком.

«Члены нашей ассоциации уже активно работают с учениками и взрослыми, участвуют в группах родного языка «Мойкакычг`энан» – «Говорим на своем». В планах у нас много всего интересного. А с помощью нашего сайта, надеемся, что всемирная паутина сможет заговорить и на языках наших народов. Тогда языки точно будут забыты» — отметила Маргарита Килик.

Есть в планах ассоциации и участие в конкурсах Фонда президентских грантов. Государственная поддержка проектов проектов, сохраняющих культуру и традиции коренных народов очень важна, считают в НКО. Там знают о том, что каждый третий проект, получающий грант на Дальнем Востоке, так или иначе связан с вопросами распространения знаний аутентичного языка и культуры.

Согласно данным Всероссийской Переписи 2010 года в Камчатском крае проживает 6 640 коряков, 2394 ительменов, 1872 эвена, 1496 чукчей, 1151 камчадал, 401 алеутов, 14 эскимосов. Всего в Камчатском крае — 14 368 представителей̆ коренных малочисленных народов Севера.