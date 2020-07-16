На Камчатке до конца года подготовят инфраструктуру для строительства более 400 домов

Юрий Трутнев рассказал о реализации программы «Дальневосточная ипотека» во время своего визита на Камчатку. По словам вице-премьера, строительная отрасль оказалась не готова к резко выросшему спросу на первичном рынке.

«Дальневосточная ипотека дала рынок. А то, что отрасль вдруг оказалась не готова к тому, чтобы строить больше жилья, – это, действительно, проблема. Строительная отрасль сегодня отличается тем, что там существует огромное количество нагроможденных институтов регулирования. Сказать честно, примерно одинаковое время и одинаковые усилия требуются строителям для того, чтобы построить дом и чтобы разобраться с документацией, это ни в какие ворота не лезет. Я вам честно скажу, мы подготовили свой пакет предложений по Дальнему Востоку, что надо сделать, даже начали его законодательно проводку, но сменился состав федерального правительства. Сейчас мой коллега, вице-премьер Марат Хуснуллин, очень плотно занимается этой проблемой, он профессиональный строитель, и то, что он предлагает, мне кажется, может ответить на те же вопросы, что мы пытаемся решить. Поэтому очень надеемся, что в целом в РФ регулирование будет упрощено и строить можно будет быстро, качественно, беспрепятственно, не так, как сейчас», – сказал полпред.

Юрий Трутнев также добавил, что устранение административных барьеров – далеко не вся работа. Необходимо развивать и саму отрасль – стимулировать создание новых строительных компаний, подготовку кадров. И это – ответственность глав регионов.

Как доложил Юрию Трутневу врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов, возрождать рынок первичного жилья на полуострове будут за счет индивидуальных построек.

«По моей инициативе на правительственную комиссию под руководством Юрия Петровича Трутнева было вынесено предложение по финансированию инфраструктуры для индивидуального жилищного строительства на Камчатке. Средства эти были выделены, хочу сказать большое спасибо Юрию Петровичу за это. Уже в этом году мы построим инфраструктуру для 416 участков. ИЖС тоже попадает под «Дальневосточную ипотеку», это хороший выход для Камчатки. Мы намерены двигаться этим путём, потому что это сможет быстрее запустить механизмы строительного комплекса», – заявил Владимир Солодов.

Напомним, о запуске программы «Дальневосточная ипотека» заявил Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на полях пятого Восточного экономического форума. Прием документов в рамках ипотеки под 2 процента годовых начали уже в декабре.

Получить льготный кредит могут: семейные пары, где обоим супругам не исполнилось 36 лет; неполные семьи, в которых родителю не исполнилось 36 лет; владельцы «дальневосточного гектара», для которых нет ограничений по возрасту, и неважно, есть ли дети.

«Дальневосточная ипотека» рассчитана на пять лет, до 1 января 2025 года. За это время 75 тысяч семей смогут купить жилье по доступным ценам. Предполагается, что программа поможет оживить строительную отрасль ДФО и решить проблему нехватки качественного жилья в регионе.