Центр развития Камчатки на связи с островом Беринга

Жители Алеутского района внесли свои предложения в программу развития региона

Стратегическая сессия по формированию предложений жителей Алеутского района в программу развития Камчатки прошла накануне в селе Никольское на острове Беринга. Созданный по инициативе Владимира Солодова Центр развития Камчатки продолжает сбор предложений граждан по решению приоритетных проблем.

Диалог с активистами Алеутского округа прошёл в режиме видеоконференцсвязи в формате «вопрос-ответ». Одна из главных проблем Алеутского района, по словам местных жителей, — отсутствие устойчивой доступной Интернет-связи. Люди жалуются, что оторваны от происходящих в мире процессов. Для молодых специалистов наличие стабильного и недорогого Интернет-соединения — одно из базовых условий для комфортной жизни. Поэтому привлечь молодые кадры на Командорские острова достаточно проблематично.

Как отметил модератор стратегических сессий Алексея Яцино, ещё одна глобальная проблема Алеутского района — транспортная доступность. Регулярное морское и авиационное сообщение отсутствует. Продукты питания, в том числе фрукты и овощи, на остров Беринга привозят раз в месяц, они быстро пропадают с прилавков магазинов. Чтобы добраться до Никольского по воздуху, жителям других регионов страны нужно заплатить не менее 30 тысяч рубелей, жителям Камчатского края — около 15 тысяч рублей.

Есть и ещё одна уникальная особенность района — согласование условий сожительства с заповедником. В 2019 году тревогу местных жителей вызвали изменения в федеральном законе об особо охраняемых природных территориях. Согласно новой редакции четыре российских заповедника, включая «Командорский» на острове Беринга, должны быть преобразованы в национальные парки. Ведение хозяйственной деятельности в новом статусе в Никольском, где сейчас проживает более 700 человек, стало бы невозможным. Эту ситуацию Владимир Солодов уже держит на личном контроле.

«Я давно не видел таких оптимистичных людей, которые живут далеко, почти круглый год видят только друг друга. Однако, по их словам, ничего страшного в этом нет, у них есть отличная школа, прекрасные дети, они организовали себе комфортную жизнь. Просят приезжать и пожить подольше», — рассказал модератор.

Напомним, Центр развития Камчатки создан краевой Общественной палатой по просьбе Владимира Солодова. Глава региона формирует план развития территории, исходя из потребностей и пожеланий жителей. Встречи с населением для сбора информации проходят как в Петропавловске-Камчатском, так и в других районах Камчатского края, в том числе отдалённых поселениях. Накануне в ходе рабочей встречи с заместителем председателя правительства РФ — полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым Владимир Солодов заявил, что готов будет представить «народную программу» через месяц.