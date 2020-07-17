Камчатские онкологи получат аппарат УЗИ экспертного класса

Высокоточную машину регион приобретает в рамках национального проекта «Здравоохранение»

На покупку аппарата из федерального бюджета направлено около 15-ти миллионов рублей по направлению «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Как рассказали в камчатском минздраве, экспертное УЗИ нового поколения японского производства марки «HITACHI» обладает многими современными функциями с более совершенными параметрами. С их помощью врачи смогут определять мельчайшие процессы при диагностике, например, видеть уровень фиброза в печени или даже малый кровоток в новообразованиях.

Онкологи говорят, что оборудование такого класса способно спасать человеческие жизни.

«Высокоточные аппараты УЗИ последнего поколения в онкологии крайне необходимы потому, что мы являемся конечной инстанцией в диагностике, — рассказал заведующий отделением ультразвуковой диагностики камчатского онкодиспансера Михаил Давыдов, — в нашем отделении требуются аппараты, определяющие самые тонкие элементы опухоли, чтобы с высокой вероятностью дифференцировать заболевания. А точной диагностикой мы улучшаем и качество медпомощи, и помогаем жителям края избавиться от опасной болезни на ранних стадиях».

Доставка нового аппарата на полуостров ожидается в начале ноября.

В настоящее время отделение УЗИ Камчатского онкодиспасера уже оснащено только аппаратами экспертного класса, приобретенными как в рамках национального проекта, так и по другим региональным программам. Отделение считается лучшим в крае. Жители Камчатки практически всех его врачей знают по именам, и стараются пройти диагностику именно здесь, даже если она не связана с выявлением онкологических заболеваний.

Национальный проект «Здравоохранение» инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Его реализация должна поднять уровень доступности высокотехнологичной медицинской помощи жителям регионов и увеличить продолжительность жизни россиян до 80 лет к 2030 году. Особое внимание в нацпроекте уделяется борьбе с онкологическими заболеваниями, в том числе путем ранней и точной диагностики.

На Камчатке общий объем финансирования мероприятий нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 году составил почти миллиард рублей. Почти половина более половины этих денег выделили внебюджетные фонды и федеральный бюджет. Из приобретенного в прошлом году оборудования для борьбы с онкологическими заболеваниями в онкодиспансер поступил передвижной рентгеновский аппарат, бронхоскоп, томограф, наркозно-дыхательный аппарат и хирургический монитор с блоком капнографии.