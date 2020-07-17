Главного архитектора Камчатки выберут уже в августе

Владимир Солодов в формате ВКС заслушал презентации 10 претендентов на работу в Центре развития компетенций и на должность главного архитектора, который возглавит эту структуру.

Как сообщил глава региона, конкурсанты представили свои идеи по реконструкции верхней части Никольской сопки, которая сейчас находится в заброшенном состоянии. «Были презентованы групповые проекты. 10 финалистов были разделены на команды по 5 человек. Все они находятся в разных городах и узнали задание за 48 часов до испытания. Результаты впечатляющие. Много ярких креативных идей. Уверен, что мы сможем серьезно усилить нашу команду по развитию городской среды», — сказал Владимир Солодов.

Также глава региона сообщил, что уже в понедельник на Камчатку прибывает «десант» архитекторов со всей России в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «100 городских лидеров».

«Это 20 человек, ведущие специалисты по архитектуре и решениям в сфере городской среды. Они помогут нам с разработкой нового облика Петропавловска-Камчатского. И все их наработки мы передадим потом в будущий Центр развития компетенций под руководством главного архитектора региона. Уверен, уже в ближайшее будущее нам удастся сделать первые шаги к тому, чтобы сделать Петропавловск таким, каким его мечтает видеть каждый житель», — сказал глава региона.

Напомним, Владимир Солодов ввел новый публичный формат отбора на ключевые должности в Камчатском крае. Параллельно с конкурсом на главного архитектора сейчас в открытом режиме продолжается отбор главы краевого Агентства по туризму.