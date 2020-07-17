Детские площадки, спортивные объекты и пешеходные дорожки появятся в этом году в сквере на улице Звёздной в Петропавловске

Жители сами выбрали, каким хотят видеть сквер посредством рейтингового голосования, которое было проведено в 2019 году.

В микрорайоне «Горизонт» краевой столицы продолжаются работы по благоустройству сквера по улице Звёздной. Благоустройство ведётся в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Сейчас в новом сквере идут ландшафтно-планировочные работы. Городское управление транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства прорабатывает с подрядчиком все вопросы, возникающие по ходу работ. В ближайшие месяцы здесь появятся детские и спортивные игровые площадки, освещение, пешеходные дорожки и многое другое», – рассказал врио министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Павел Редькин.

В соответствии с контрактом, заключенным между Петропавловск-Камчатским городским округом и подрядчиком, благоустройство должно быть завершено в сентябре этого года.

На реализацию проекта было выделено 36 миллионов рублей, во время проведения аукциона подрядчик снизил стоимость работ до 27 миллионов рублей.

Напомним, проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Петропавловске-Камчатском с 2017 года. Он был инициирован Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поддержан Правительством Камчатского края. Всего за это время в рамках проекта были благоустроены 71 двор и 7 общественных территорий краевой столицы.