На камчатской Аллее Любви высадят сирень

Акция пройдет в честь женщин – участниц Великой Отечественной Войны.

Инициатором выступило региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» — Союз женщин Камчатки. Именно этот союз в прошлом году создал в Петропавловске-Камчатском Аллею Любви

«Сначала мы просто сами купили разные красивые кустарники для аллеи, и предложили сделать это своим друзьям. У Союза женщин на Камчатке много друзей: Боевое братство, разные коммерческие организации, УФСИН, многодетные семьи и так далее. Поэтому аллея быстро озеленилась», — рассказала председатель камчатского союза Лилия Питерская.

Кроме кустарников на ней появились березы и елочки, лавочка для молодоженов. Кстати, среди тех, кто высаживал аллею в прошлом году были и новобрачные.

В этом году они тоже примут участие в посадках сирени, одновременно отмечая годовщину свадьбы.

«В этом году наша акция пройдет так же красиво, как и раньше. Надеюсь, будет играть оркестр, придут семьи с детьми, бабушками и дедушками. Всем, кто хочет принять участие в посадках мы сообщаем, где можно взять саженцы. Кто-то сам их привозит со своих загородных участков. Я уверена, что сирени мы посадим много. Ведь мы будем это делать в рамках всероссийского проекта «Женское лицо Победы», организованного в честь 75-летия Победы», — уточнила Лилия Питерская.

Она добавила, что у акции и в этом году уже много спонсоров. Один из них привез несколько машин плодородной земли. Другие изготовили еще несколько лавочек. Муниципалитет установит на аллее урны и обеспечит покос газонов.

Высадка сирени пройдет 25 июля, как раз к моменту снятия ограничений, введённых в Камчатском крае в связи с распространением коронавирусной инфекции. Союз Женщин Камчатки приглашает всех присоединится к акции и превратить ее в настоящий праздник.

«Мы уже провели несколько фотовыставок о женщинах, принимавших участие в Великой Отечественной Войне, находясь и в тылу, и на полях сражений, и в партизанских отрядах. Молодежи просто необходимо рассказывать о том, какими патриотами и труженицами были эти женщины, как они жертвовали собой ради победы и свободы нашей страны. Посадить в их память цветущие деревья – прекрасная возможность сохранить память об их подвиге», — добавила председатель камчатского союза.

Напомним, открытием выставки «Женское лицо Победы» Союз женщин России дал старт всероссийской патриотической акции «Женское лицо Победы», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 110-летию со дня рождения В. С. Гризодубовой. Участие в акции принимают все региональные отделения Союза женщин России.