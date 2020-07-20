Термальная энергия поможет обеспечить быстринцев овощами

лава региона принял участие в стратегической сессии «Центра развития Камчатки» в селе Эссо.

Владимир Солодов пообщался с жителями и ответил на десятки вопросов, волнующих быстринцев.

«Для меня важно находиться в прямом контакте с жителями. Вопросов много, но главное, что я для себя вынес — это то, что люди очень радеют за родной район, любят наш край. Проблемы есть всегда и везде. В Быстринском районе людей волнует состояние трассы от Мильково, выделение инертных материалов карьеров, развитие сельского хозяйства, качество интернета и многое другое. Всё это можно решить, главное слышать людей и понимать их проблемы. Если есть консолидация, то будет и движение вперёд. К сожалению, нам предстоит многое поменять в системе управления Быстринским районом, но энергия жителей позволяет мне с уверенностью говорить, что мы сможем наладить работу. Мы перевернём страницу, и будем устойчиво двигаться к развитию этой жемчужины Камчатского края», – сказал Владимир Солодов.





Одна из главных проблем села – высокая стоимость отопления и горячего водоснабжения, хотя, Эссо считается камчатской Швейцарией и для коммунальных нужд здесь используют термальную воду.



«Отношение к термальной воде должно быть, как к ресурсу, что бы она давала максимальную пользу. Причем здесь есть важный момент – вода может использоваться не только для отопления, но в сельскохозяйственной отрасли, здесь должен быть баланс», — сказал глава региона.



Михаил Мишура, председатель собрания депутатов Эссовского сельского поселения и, по совместительству, исполняющий обязанности главы села согласился с Владимиром Солодовым и предложил свой вариант использования термальной воды для развития села.



«Жители Эссо могли бы использовать воду эффективно, построить тепличные комплексы — снабжать свежими овощами не только село, но и район. Я очень рад, что такой молодой со свежим взглядом губернатор пришел к нам сейчас в край и очень сильно надеюсь, что вместе мы воплотим в жизнь много новшеств и идей», — добавил Михаил Мишура.



Владимир Солодов отметил, что всегда готов к открытому диалогу и рассказал быстринцам об открытом на днях портале «Камчатка в порядке», где на обращения жителей будут оперативно отвечать без бюрократических отписок.

Напомним, «Центр развития Камчатки» создан краевой Общественной палатой по инициативе Владимира Солодова. Его цель — собрать предложения граждан для народной программы развития Камчатского края.

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