Для защиты быстринцев ферму в Эссо необходимо вывести из кризиса

Владимир Солодов поручил вывести из кризиса животноводческое предприятие в селе Эссо, чтобы обеспечить жителей местной молочной продукцией.

Глава региона специально проверил ряд магазинов села и нигде не смог найти ни молока, кефира, ни творога от местного производителя. На прилавках имелась только молочка из краевой столицы.

«То, что в магазинах нет молочной продукции от местного производителя, конечно, поразило больше всего. Это значит, что здесь нарушены принципы спроса», — сказал Владимир Солодов.





Молочное производство в Быстринском районе пришло в упадок после того, как в 2014 году обанкротилось частная молочная ферма и ее имущество было передано в муниципальную собственность. Район не справляется с предприятием: у фермы имеются долги перед поставщиками, а так же по зарплате сотрудникам. Владимир Солодов поручил срочно принять меры по выводу предприятия из кризиса.



«Здесь удои одни из самых низких в крае. Коровам не хватает кормов, заготовки на зиму не сделаны. В совхозе необходимо выстраивать процесс с нуля — нужно менять всё, начиная с руководства и заканчивая материальной базой. Сейчас будем заниматься поиском антикризисного менеджера и налаживать вопрос управления. Вопрос не стоит о закрытии, потому что сельское хозяйство — это важнейшая отрасль экономики Быстринского района. Она даёт работу местным жителям. Возможно будет перепрофилирование предприятия, но самое главное сейчас, чтобы пришёл новый руководитель», — сказал Владимир Солодов.



