Владимир Солодов поручил разобраться с высокими тарифами на услуги ЖКХ в селе Анавгай

Основные проблемы, которые волнуют сельчан — благоустройство, в частности, строительство дорог и мест отдыха, отсутствие новых жилых домов и высокие тарифы на услуги ЖКХ. Парадоксальная ситуация сложилась с возведением фельдшерско-акушерского пункта (ФАП): жители просят не строить новый, а отремонтировать старый.



«Место, выбранное под новый ФАП, категорически не устраивает жителей, оно находится на отшибе. Поэтому единодушно было принято решение оставить ФАП в действующем здании и провести там капитальный ремонт. На высвободившиеся средства сделаем новый гараж, в котором можно будет парковать машину. Такое решение устроило всех. Это тот редкий случай, когда с душой относящийся к делу и хозяйству врач и медицинские работники могут даже в старом здании создать все необходимые условия для обеспечения здоровья жителей», — рассказал Владимир Солодов.



Неприятно удивила главу региона ситуация с высокими коммунальными тарифами.

«Те цифры, которые здесь озвучивались, запредельные: 26 тысяч рублей в месяц, — конечно, это никуда не годится. Особенно у жителей вызывают озабоченность тарифы на водоснабжение, которые сейчас переданы централизованному водоканалу, и на вывоз мусора, — прокомментировал Владимир Солодов. — С этим будем предметно разбираться, соответствующие поручения уже дал».



Сами жители Анавгая, собравшиеся для встречи с главой региона, отметили, насколько важно внимание к отдалённым сёлам со стороны краевой власти. Каждый из них смог задать свой вопрос, рассказать об общих проблемах.

«Владимир Викторович — молодой, перспективный. Мне нравится, что он пошёл по земле, начал разговаривать с людьми, — поделилась одна из жительниц Оксана Черканова. — Я была сегодня в Эссо, участвовала в сессии Центра развития Камчатки. Мне понравилось, как они поставили вопрос: какие у нас здесь люди живут, какие у нас проблемы и как их решать. Надеюсь, по итогам будут разработаны определённые мероприятия для того, чтобы улучшить жизнь жителей Быстринского района».



Также глава региона посетил эвенское стойбище «Мэнэдек», расположенное близ села Анавгай, познакомился с культурой и обычаями аборигенов и пообещал приехать, чтобы принять участие в обряде очищения.







