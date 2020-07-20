Пенсионеры внесли свой вклад в формирование программы развития Камчатки

Как рассказал модератор сессии «Комфортная жизнь лиц пожилого возраста» Алексей Яцыно, больше всего пенсионеры жаловались на недостаток внимания.



«Это не вопрос социальных льгот и обеспеченности жизни в целом, это вопрос уважения. Треть населения на Камчатке — пенсионеры, многие из них живут отдельно от близких, им хочется общения. Мы обсуждали создание или расширение уже имеющихся центров пребывания для пенсионеров, это могут быть специально выделенные помещения для НКО, или обозначенные дни в Домах культуры или в библиотеках. Многие из людей серебряного возраста продолжают вести активный образ жизни и интересуются окружающим», — сказал Алексей Яцыно.



«У нас нет своего места, где бы мы могли собраться и обсудить наши проблемы. Куда бы могли прийти одинокие пенсионеры, — отметила член Союза пенсионеров России Людмила Якишева. — Сейчас мы приходим в гости в другие учреждения, а хочется иметь свое, родное. Мы поднимали вопрос, мы не молчим. Можно совмещать в одном здании: Дом молодежи и Дом пенсионеров. Те маленькие помещения, которые мы имеем, не приспособлены для нас и не содержатся на должном уровне».



«Основная проблема у пенсионеров — отсутствие места, где они могут собраться. Самое главное, людям, которые не болеют, нужно общение. Когда этот вопрос будет решен, наши пенсионеры будут себя чувствовать удовлетворительно», — заключил Викторович, председатель Камчатского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Евгений Калинин.



Высказана и потребность в психологах, а также в методистах, которые помогут заполнить документы. Также прозвучало предложение о создании в регионе омбудсмена по вопросам пожилых людей. Приёмная такого должностного лица должна быть доступна инвалидам — примерно у 16 тысяч пенсионеров в Камчатском крае есть данная особенность здоровья.



Среди нужд и улучшение системы здравоохранения: по словам пожилых участников сессии, иногда необходимые лекарства приходится ждать по полгода.



«Что приятно, пришли представители НКО, которые заявили, что готовы включаться в этот процесс, выстраивать социальное партнерство с государственными бюджетными учреждениями по обеспечению пожилых людей необходимым», — отметил модератор сессии.



Пенсионеры одобрили действующую краевую акцию «Доступная рыба». Напомним, по решению главы региона Владимира Солодова, 23 июня в Камчатском крае начал работу проект по снижению цен на камчатскую рыбу для жителей. По мнению участников сессии, количество точек продаж можно расширить.



«Очень позитивно и воодушевляюще, что новый руководитель Камчатского края уделяет развитию полуострова такое большое внимание. Чувствуется, что это внимание, прежде всего, к людям. Центр развития Камчатки, думаю, сплотит все общественные силы нашего полуострова для одной цели — улучшить нашу жизнь», — рассказала директора Духовно-просветительского центра «Сретение» Елена Ильина.



«Люди заинтересованы в этом Центре, я вижу по эмоциям людей, что у них наболело, при этом они уверены, что вопросы будут решены, потому что сотрудники организации внимательно выслушивают людей, записывают, все проблемы и предложения будут донесены до руководства края. Очень благодарна врио губернатора Владимиру Солодову, он понимает, что проблемы пожилых людей не решены в нашем регионе. Мне кажется ситуация изменится», — поделилась социальный работник отделения социального обслуживания на дому Елена Жданова.



Напомним, Центр развития Камчатки создан краевой Общественной палатой по просьбе Владимира Солодова. Он заявил, что будет формировать план развития региона, исходя из потребностей и пожеланий жителей. Подобные встречи с населением уже проходят в Петропавловске-Камчатском, выездные сессии состоятся и в других районах Камчатского края, в том числе отдалённых.



