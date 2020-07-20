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Развивать оленеводство намерен глава региона Владимир Солодов

Развивать оленеводство намерен глава региона Владимир Солодов

Он заявил, что оленеводство — неотъемлемая часть сельского хозяйства Камчатского края.

«Я не первый день вникаю в проблемы оленеводства. Знаю, как оно развивается в Ямале — лидере России в этой отрасли. Знаю, как развивается в других субъектах Дальневосточного федерального округа, в Хабаровском крае, Якутии. Оленеводство — это не только отрасль экономики, это образ жизни. Поэтому мне важно было поговорить с людьми, которые напрямую этим занимаются. Мы договорились, что продолжим разговор уже на месте выпаса оленей, в стаде. Обязательно туда доберусь. В сентябре приедем и на месте продолжим обсуждение стратегических векторов развития оленеводства», — рассказал Владимир Солодов.

Добавим, в Быстринском районе действует промысловое общество с ограниченной ответственностью «Оленевод», которое специализируется на разведении оленей эвенской породы. Сейчас поголовье составляет около восьми тысяч особей.


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