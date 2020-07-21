«Соседник» на исторической улице Петропавловска-Камчатского

Так жители назвали свою встречу, на которой говорили о реконструкции улицы Ключевской.

Собирались соседи на площадке «Вулканариума». Музей вулканов как раз расположен на этой улице в здании бывшего детского сада, работавшего еще в СССР. Улица Ключевская вообще вся построена в Советском союзе, оттого и считается исторической.

Она смотрит с сопки прямо на центр Петропавловска, но сама выглядит, мягко говоря, неприглядно. Фасады исторических зданий давно не обновлялись, общественные пространства заброшены. Активные жители Ключевской вместе с руководством «Вулканариума» еще в начале года объявили о желании провести реконструкцию улицы, преобразить ее, сделав современной и красивой.

Проект «Ключевская – улица творческих и молодежных энергий Камчатки» разместили на платформе 100городов.ру, и он выиграл в конкурсе подобных проектов.

Теперь над созданием образа камчатской улицы трудятся московские архитекторы. Инициаторы говорят, что окончательно этот образ еще не сложился. Но он обязательно соединит в себе и историю, и современность, и удобство будущего обновленного городского пространства.

«Мы вместе с инициативной группой на «Соседнике» прошли почти по всей Ключевской, — рассказала нам Алена Самойленко, лидер проекта «Лаборатория Ключ», — заходили во дворы, разговаривали с людьми. Рассказывали о проекте реконструкции и благоустройства улицы. Реакция многих была просто ошеломляющей. Люди говорили, что просто не могут поверить в то, что улица, наконец, преобразится. А ведь это, напомню, одна из центральных улиц нашего города»!

По мнению инициативной группы, поскольку на Ключевской расположены три университета, улица по праву может считаться студенческой. Значит, здесь должны быть молодёжные точки. Но здесь же живет много пожилых людей – им нужны места отдыха и возможность самостоятельно посадить клумбы. Детям нужны детские площадки, а всем вместе – безопасно организованное автомобильное движение.

«Мы хотим учесть все. Даже точки, которые будут популяризировать историю Петропавловска. Ключевская станет настоящим городским туристическим маршрутом. Но и жителям здесь должно быть удобно. Поэтому мы собрали все мнения и пожелания, чтобы передать их группе архитекторов. Ждать осталось недолго. Первые фасады домов начнут меняться здесь уже в этом году», — уверена Аленам Самойленко.

По ее словам, сообщество активных горожан камчатской столицы «Лаборатория Ключ» уверено в том, что благоустройство Ключевской улицы будет успешным. Для этого у него есть поддержка и властей, и бизнеса, и самих жителей. А это значит, что проект изменения городского пространства буде не единственным.

Ключевская улица – одна из центральных улиц в Петропавловске-Камчатском. Здесь расположено большинство вузов города. В настоящее время Ключевская улица имеет неприглядный вид.

Крауд-платформа «100 Городов» направлена на развитие городских сообществ для их активного вовлечения в процесс изменения городов к лучшему. Здесь можно найти сторонников, которые заинтересованы в воплощении в жизнь инициатив по развитию городов и тех, кто уже прошел этот путь и реализовал проект в своем городе. В сообществе платформы более 1000 экспертов и 150000 городских лидеров. Платформа работает при поддержке Агентства стратегический инициатив.