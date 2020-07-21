Камчатка хочет стать меккой экотуризма в России

На всероссийский конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров для этого представлен проект «Заповедная Камчатка: земля людей, вулканов и лососей».

Это совместная работа Южно-Камчатского заказника, властей Усть-Большерецкого района, на территории которого он расположен, рыбопромышленников, туроператоров и простых людей, проживающих в ближайших населенных пунктах.

Для того, чтобы стать серьезным туристским объектом у Юга Камчатки есть все: нетронутая природа, живописные ландшафты, возможность наблюдать за дикими животными в естественной среде обитания, термальные источники. Здесь можно увидеть, как рождается чистая геотермальная энергия. Как ведут тепличное и сельское хозяйство люди, живущие рядом с заказником. Узнать о традициях рыбного промысла и стать их участником.

Проектом предполагается открытие 30 новых туристических маршрутов, появление 50 новых объектов показа и посещение 50 стоянок древних людей, населявших когда-то юг Камчатки.

Главная задумка проекта как раз предусматривает активную вовлеченность в работу кластера местных жителей.

«Населённые пункты, расположенные возле Южно-Камчатского заказника, входят в биосферный резерват «Кроноцкий», созданный для сохранения биологического разнообразия и культурных ценностей местных жителей. Нам очень важно устойчивое социально-экономическое развитие посёлков и повышение благополучия населения при условии сохранения природы. Реализация проекта позволит достигнуть этих целей», – считает Роман Корчигин, заместитель директора по познавательному туризму ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».

Сейчас количество туристов, которое может принимать Южно-Камчатский заказник, ограничивается допустимой рекреационной нагрузкой. Однако их поток может быть существенно увеличен, если окрестные поселки станут своеобразными туристическими центрами вокруг заказника. В случае победы проекта в конкурсе, в поселках появится инфраструктура, позволяющая принимать туристов на мировом уровне.

Ассортимент экологичных турпродуктов, которые легко комбинируются между собой, обещает быть очень интересным: от бальнеологических на источниках, до аграрных и гастрономических. Не говоря уже о сопутствующем сувенирном бизнесе. Все эти продукты смогут существенно изменить жизнь южнокамчатских поселков, открыв новые рабочие места. Есть и большая надежда на то, что развитие проекта сократит отток населения из этих мест.

Для того, чтобы проект вошел в число победителей конкурса, его нужно поддержать голосованием. Сделать это можно до 23 июля на сайте priroda.life/ в разделе «География». При хорошей поддержке у юга Камчатки есть шанс стать одним из 10 пилотных туристско-рекреационных кластеров в рамках комплексного развития особо охраняемых и прилегающих к ним природных территорий. Естественно, «пилотники» получат хорошую государственную поддержку.

Сам всероссийский конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров – это часть комплексной работы Агентства стратегических инициатив по развитию экотуризма. Ведется эта работа для решения масштабных задач национального проекта «Экология» и Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года.

Конкурс проходит при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Федерального агентства по туризму РФ. Организатор Конкурса — Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). Оператор конкурса – Агентство стратегического развития «ЦЕНТР».