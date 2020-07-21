Чавыча – рыба нашенская!

Жителям Камчатки — 85% путёвок на любительский лов чавычи

Такие рекомендации даны на совещании по организации спортивного и любительского рыболовства, которое провёл Владимир Солодов.

Камчатцы неоднократно жаловались главе региона, что им недостает путёвок на чавычу, потому что основная часть через коммерческие фирмы уходит туристам из других регионов. Именно любительский лов чавычи стал главной темой разговора. Участники заседания обсудили, как защитить права камчатских рыбаков-любителей, но при этом сохранить популяцию ценного лосося.

В итоге решено рекомендовать организациям спортивного и любительского рыболовства в бассейне реки Большая обеспечить распределение путёвок в соотношении 85% — жителям Камчатки, 15% — приезжим туристам. Кроме того, планируется по договорённости с КамчатНИРО увеличить количество путёвок на 1000 за счёт сокращения вылова в научно-исследовательских целях.

Чтобы обеспечить справедливый подход, совместно с Союзом спортивного и любительского рыболовства будет проработан механизм заблаговременного сбора заявок от рыбаков. Но чтобы путёвок хватило всем желающим, скорей всего, придётся ограничить разрешённое к вылову количество до 1-3 хвостов за сезон. Также решено начать популяризацию среди жителей экологического подхода к рыбалке по принципу «поймал – отпустил».

«Главный вопрос — это дисциплина контроля за путёвками, предотвращение использования путёвки как механизма легализации провоза рыбы, добытой браконьерским путём. В перспективе надо переходить на электронные путёвки, это сразу позволит сделать процесс прозрачным», — сказал глава региона. Он подчеркнул, что все предложения будут ещё дополнительно обсуждены с общественностью.