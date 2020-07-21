Камчатцам – адресную поддержку в оплате услуг ЖКХ

Владимир СОЛОДОВ заявил о необходимости переходить к адресному принципу субсидирования коммунальных тарифов

По словам главы региона, Камчатский край — единственный субъект РФ, в котором основные тарифы не выросли с 1 июля 2020 года. Тем не менее, цены на жилищно-коммунальные услуги остаются крайне высокими, и необходимо внедрять меры поддержки.

«Хорошо, что мы сдерживаем рост тарифов. Мы — один из очень немногих субъектов, которым это удаётся. Но этого недостаточно. К сожалению, тарифы на Камчатке крайне высоки — одни из самых высоких в стране. Поскольку в целом снижение тарифов вряд ли можно организовать единовременно, нужно разработать меры и начать их реализовывать адресно — особенно для тех, у кого большую часть доходов занимает оплата услуг ЖКХ», — сказал Владимир Солодов на еженедельном оперативном совещании 20 июля.

Врио губернатора попросил коллег оперативно озвучить предложения по срокам исполнения поручения.

Недавно Владимир Солодов посетил Быстринский район, где общался с жителями села Анавгай. Главу региона неприятно удивила ситуация с высокими тарифами ЖКХ: как отметили местные жители, они платят около 26 тысяч рублей в месяц за коммунальные услуги. Врио губернатора дал поручение предметно разобраться в этом вопросе.





