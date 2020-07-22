У камчатцев появился «Социальный навигатор»

Теперь семьи с детьми смогут узнать обо всех льготах в один клик.

Сделать это позволит новый электронный сервис, запущенный на полуострове. Сейчас «Социальный навигатор» уже работает в тестовом режиме.

Воспользоваться навигатором очень просто. Одному из родителей нужно заполнить анкету в разделе http://soc.gosuslugi41.ru/. После этого система автоматически подберет все доступные этой семье услуги социальной сферы: льготы, детские пособия, выплаты.

Она же предложит перейти по ссылкам и узнать подробности о той или иной льготе, и даже написать заявление на их получение. Отправить заявление в нужное ведомство тоже можно через навигатор, не выходя из дома. Единственное, что для этого понадобится — это учетная запись портала Госуслуг.

Для удобства услуги разделены по жизненным ситуациям: «Беременность и роды», «Первый ребенок», «Второй ребенок», «Многодетным семьям», «Опекунам», «Ребенок-инвалид» и другое.

Для удобства прямо внутри сервиса на специальном калькуляторе можно рассчитать среднедушевой доход семьи. Это поможет понять, на какие меры поддержки от государства можно рассчитывать.

«Социальный навигатор» будет развиваться, и спектр доступных через него услуг вырастит. Власти Камчатки призывают все семьи воспользоваться новым сервисом, потому что, как выяснилось, далеко не все из них знают о положенных им льготах и пособиях.