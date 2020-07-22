Субмарина «Петропавловск-Камчатский» встанет в парадный строй в Крондштадте

Подводная лодка примет участие в главном параде в честь Дня ВМФ

День военно-морского флота — особенный праздник для Камчатки. Петропавловск-Камчатский не зря в народе называют городом военных моряков. А Вилючинск, где базируются подводные лодки, и вовсе носит второе имя «Осиное гнездо».

26 июля в Петербурге и Кронштадте пройдет главный парад, в котором примут участие 46 кораблей, подводных лодок и катеров, 42 воздушных судна и свыше 4 тысяч военнослужащих.

Подводная лодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» пройдет в парадном строю в Крондштадте. Сйчас экипаж субмарины участвует в репетициях главного военно-морского парада страны. Генеральная репетиция запланирована на 23 июля.

«Петропавловск-Камчатский» — первая новейшая дизель-электрическая подлодка в составе Тихоокеанского флота. Таких на Дальнем Востоке не получали почти четверть века. На борту 18 торпед, мины и крылатые ракеты комплекса «Калибр».

Субмарина построена на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» в 2019 году.