Владимир Солодов добился сохранения федеральной субсидии на реконструкцию двух камчатских учреждений дополнительного образования

Корякская школа искусств имени Д.Б. Кабалевского и Елизовская детская музыкальная школа будут реконструированы.

Субсидии на модернизацию в 2020 детских школ Камчатского края, которые федеральный центр планировал сократить, удалось отстоять в полном объеме.

Это стало возможным после обращения главы региона Владимира Солодова к заместителю председателя Правительства России — полномочному представителю Президента в ДФО Юрию Трутневу с просьбой урегулировать с федеральным министерством культуры вопрос финансирования ремонта и реконструкции двух значимых для жителей края объектов.





«Я глубоко признателен Юрию Петровичу Трутневу за оказанное доверие. В прошлом месяце при его поддержке нам удалось сохранить в бюджете около двух с половиной миллиардов рублей из средств «дальневосточной субсидии», которые уже распределены для решения самых значимых для жителей края вопросов, — сказал Владимир Солодов. — Сохраненные теперь 83,5 млн рублей федеральной субсидии позволят нам создать те необходимые благоприятные условия для обучения талантливых детей в Корякии и Елизовском районе, о которых в своем послании говорил Президент»



Глава региона заверил, что ремонт и реконструкция объектов завершатся и поставил жесткую задачу освоить средства в полном объеме до конца текущего года. Так, на модернизацию школы имени Кабалевского из федерального бюджета выделено более 78,5 миллионов рублей, а на ремонт Елизовской детской музыкальной школы – более 5 миллионов рублей.

«Реконструкция позволит нам модернизировать здания детских школ и улучшить условия обучения творчески одаренных детей, что в свою очередь будет способствовать увеличению количества обучающихся. Я уже знаю сложную ситуацию со школой искусств имени Кабалевского, ремонт которой идет уже шестой год. Подобные ситуации недопустимы. Понимаю, насколько ее ждут и преподаватели, и родители, и ученики, и сделаю все возможное, чтобы после снятия всех ограничений, вызванных пандемией, дети смогли заниматься в светлом отремонтированном здании, оборудованном в соответствии с современными требованиями», — подчеркнул Владимир Солодов.



Напомним, выделить регионам софинансирование на капитальный ремонт, реконструкцию и оснащение детских музыкальных школ и школ искусств поручил Президент Российской Федерации в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию РФ 15 января 2020 года.