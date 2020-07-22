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Владимир Солодов добился сохранения федеральной субсидии на реконструкцию двух камчатских учреждений дополнительного образования

Владимир Солодов добился сохранения федеральной субсидии на реконструкцию двух камчатских учреждений дополнительного образования

Корякская школа искусств имени Д.Б. Кабалевского и Елизовская детская музыкальная школа будут реконструированы.

Субсидии на модернизацию в 2020 детских школ Камчатского края, которые федеральный центр планировал сократить, удалось отстоять в полном объеме.

Это стало возможным после обращения главы региона Владимира Солодова к заместителю председателя Правительства России — полномочному представителю Президента в ДФО Юрию Трутневу с просьбой урегулировать с федеральным министерством культуры вопрос финансирования ремонта и реконструкции двух значимых для жителей края объектов.


«Я глубоко признателен Юрию Петровичу Трутневу за оказанное доверие. В прошлом месяце при его поддержке нам удалось сохранить в бюджете около двух с половиной миллиардов рублей из средств «дальневосточной субсидии», которые уже распределены для решения самых значимых для жителей края вопросов, — сказал Владимир Солодов. — Сохраненные теперь 83,5 млн рублей федеральной субсидии позволят нам создать те необходимые благоприятные условия для обучения талантливых детей в Корякии и Елизовском районе, о которых в своем послании говорил Президент»

Глава региона заверил, что ремонт и реконструкция объектов завершатся и поставил жесткую задачу освоить средства в полном объеме до конца текущего года. Так, на модернизацию школы имени Кабалевского из федерального бюджета выделено более 78,5 миллионов рублей, а на ремонт Елизовской детской музыкальной школы – более 5 миллионов рублей.

«Реконструкция позволит нам модернизировать здания детских школ и улучшить условия обучения творчески одаренных детей, что в свою очередь будет способствовать увеличению количества обучающихся. Я уже знаю сложную ситуацию со школой искусств имени Кабалевского, ремонт которой идет уже шестой год. Подобные ситуации недопустимы. Понимаю, насколько ее ждут и преподаватели, и родители, и ученики, и сделаю все возможное, чтобы после снятия всех ограничений, вызванных пандемией, дети смогли заниматься в светлом отремонтированном здании, оборудованном в соответствии с современными требованиями», — подчеркнул Владимир Солодов.

Напомним, выделить регионам софинансирование на капитальный ремонт, реконструкцию и оснащение детских музыкальных школ и школ искусств поручил Президент Российской Федерации в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию РФ 15 января 2020 года.

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