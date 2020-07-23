На Камчатке снизили транспортный налог

Снижение налоговой нагрузки коснется 80% частных автомобилей региона

О снижении ставок транспортного налога жители полуострова просили давно. Большая часть камчатского атопарка – внедорожники японского производства с мощными двигателями. На Камчатке джип – не роскошь, а средство передвижения. Зимой из-за частых снежных циклонов обстановка остается сложной даже в городах полуострова, не говоря о населенных пунктах в сельской местности. Впрочем, и летом далеко не по всем дорогам Камчатки можно передвигаться на легковушке.

Кроме того, автопарк полуострова – это вовсе не новые машины. В основном возраст автомобилей здесь переваливает за 10 лет.

Поэтому, снижение ставок транспортного налога воспринимается сейчас камчатцами как установление социальной справедливости. Пока жители полуострова еще путаются в новых ставках, а потому очень активно обсуждают их в социальных сетях.

Новые ставки позволят снизить налог для автомобилей старше десяти лет и мощностью от 200 лошадиных сил на 30 процентов. Для автомобилей меньшей мощности снижение произойдет на 25 процентов.

В денежном выражении это станет существенным снижением расходов для автомобилистов. Например, для владельца автомобиля мощностью 250 лошадиных сил, налог может уменьшиться на сумму до 15 тысяч рублей. До сих пор владельцы таких авто платили до 50-55 тысяч рублей в год.

Действие нового регионального закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. Физические лица получат уведомления с суммой налога, рассчитанной по новым ставкам, в 2021 году.

Этим же документом многодетные семьи Камчатки полностью освобождены от уплаты транспортного налога на 1 автомобиль независимо от его мощности. Раньше для этой льготы действовало ограничение: налог начислялся, если мощность автомобиля превышала 250 лошадиных сил.

Не будут отныне на Камчатке платить транспортный налог и владельцы электромобилей.