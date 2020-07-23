Камчатских младшеклассников в школе будут кормить бесплатно

Регион получит на это 105 млн рублей федеральной субсидии.

С 1 сентября 2020 года ученики начальной школы (1-4 класс) на Камчатке будут бесплатно получать горячее питание. Мера поддержки закреплена на региональном уровне в соответствие с федеральным законом.

Для ее реализации Камчатский край получит из федерального бюджета субсидию в размере 105 млн рублей. Остальные средства выделит краевая казна. В целом в 2020 году на питание школьников всех классов, в том числе учащихся начальной школы, в краевом бюджете предусмотрены 400 млн рублей.

Участие в программе софинансирования организации бесплатного питания могут принять школы, в которых столовые соответствуют определенным требованиям. Из камчатских школ семи учреждениям еще требуется проведение реконструкции столовых. В них дети начальной школы тоже начнут питаться бесплатно, но пока только за счет краевых денег.

Полностью подготовить столовые и войти в проект учреждения смогут уже в следующем году. Тогда и федеральная субсидия на бесплатное питание младшеклассников Камчатки увеличится до 264 млн рублей.

При этом качество школьного питания должно быть значительно улучшено. В рацион школьников обязательно включат продукцию местных сельхозпроизводителей: молоко, мясо, овощи. Особое внимание будет уделено снабжению школьных столовых рыбой. В новом году каждая камчатская школа будет обязана ежедневно публиковать на своем сайте меню для того, чтобы родители знали, чем именно кормят детей.

Закон о предоставлении бесплатного горячего питания учащимся начальной школы президент России Владимир Путин подписал весной этого года. Документ предусматривает, что каждый младшеклассник должен получать такое питание не реже одного раза в день.

Новость о бесплатном питании детей с 1 сентября 2020 года очень активно обсуждается камчатцами в социальных сетях. Люди пишут, что это существенная поддержка для семей с детьми, особенно если в них есть сразу по два младшеклассника. Кроме того, в большом количестве комментариев – пожелание в дальнейшем организовать такую же меру поддержки и для школьников среднего и старшего учебного звена.