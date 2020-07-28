«Русский двор» - вне подозрений

Однако нового детского сада на Топоркова не будет. Хотя строился он на законных основаниях и из качественных материалов

Следственный комитет проверил, что стоит за массированной информационной атакой со стороны ряда СМИ на камчатскую строительную компанию «Русский двор». Федеральные телеканалы и ряд интернет-изданий утверждали, что предприятие незаконно получило земельный участок под строительство на улице Топоркова в Петропавловске и строило образовательный комплекс из пожароопасных материалов.

В апреле текущего года «Русский двор» выставил на продажу недостроенное здание образовательного комплекса на улице Топоркова. Причиной, по словам директора Николая Воронова, стал спор с компанией-резидентом ТОСЭР депутата Игоря Редькина по поводу расположенного неподалёку земельного участка, где тот намерен возвести ледовый дворец.

Следком проверил прозвучавшие обвинения в адрес строительной компании.

«Согласно сюжету телепередачи, на земельный участок, помимо ООО «Русский двор», претендовал резидент территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) ООО «УК ТОР Камчатка», планировавший возведение на земельном участке спортивного комплекса, однако земельный участок предоставлен компании «Русский двор». Кроме того, в сюжете сообщается о строительстве социального объекта из пожароопасных материалов (пенополистирол), не отвечающих требованиям безопасности», — сообщили в СКР.

В ходе доследственной проверки следователи получили объяснения участников сюжета телепередачи, представителей компании «Русский двор» и участников ТОСЭР, а также должностных лиц администрации Петропавловска-Камчатского.

Кроме того, истребованы и проанализированы документы, касающиеся выделения земельных участков, передачи их в аренду, выдачи разрешения на строительство, безопасности строительных материалов, приобщены и проанализированы материалы прокурорской проверки, проводимой по аналогичному факту, материалы уголовного дела, возбуждённого по факту поджога помещения детского сада, сведения правоохранительных органов.

«Факт неправомерного выделения земельного участка ООО «Русский двор» под строительство детского сада не нашёл своего объективного подтверждения, поскольку земельный участок выделен в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства».

В следственном комитете отмечают, что земельный участок, на котором строится детский сад, не является спорным, на его владение никто не претендует и не заявляет о незаконности его предоставления ООО «Русский двор».

Также сообщается, что спорный земельный участок на Топоркова не касается территории, выделенной для строительства детского сада: «Документы на его предоставление поданы как ООО «Русский Двор», так и резидентом ТОСЭР, в связи с чем между этими хозяйствующими субъектами возник спор о порядке его предоставления, который в настоящее время разрешается в арбитражном судебном процессе».

В ведомстве заявляют, что наличие спора между субъектами предпринимательства о преимуществе и праве на предоставление земельного участка не свидетельствует о совершении кем-либо преступления. «Каких-либо коррупционных проявлений при предоставлении земельных участков в районе улицы Топоркова не установлено. Кроме того, не нашёл своего объективного подтверждения факт использования при строительстве объекта материалов, не отвечающих требованиям пожарной безопасности», — сообщили в СКР.

Установлено, что используемая при строительстве система несъёмной опалубки из пенополистирольных теплоизоляционных блоков имеет ряд действующих сертификатов соответствия по системе сертификации ГОСТ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, подтверждённых соответствующими протоколами испытаний.

Безопасность используемого пенополистирола подтверждена и отчётом об испытаниях на пожарную опасность, выданным ФГУ «Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны».

«Имевший место в 2019 году внутри помещения детского сада пожар возник от источника открытого огня в результате поджога и не может свидетельствовать о ненадлежащем качестве (или несоответствии) строительных материалов. В соответствии с требованиями законодательства к помещениям социального назначения, предполагающим нахождение в них большого количества граждан, система несъёмной опалубки из пенополистирола внутри всех помещений детского сада демонтирована, стены оштукатурены, что подтверждено осмотром, проведённым в ходе проверки», — сообщили в ведомстве.

Следком принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.

«Атака на нас началась давно, ещё в начале строительства детского сада. Одно камчатское издание тогда писало, что детский сад на Топоркова не нужен, — говорит директор компании «Русский двор» Николай Воронов. — Сейчас будем восстанавливать справедливость через суд, иски будут поданы на «Час пик», телекомпанию НТВ и на заказчиков этих репортажей. Факты заказа сможем подтвердить имеющимися у нас видеозаписями».

Кроме того, факты поджога строящегося детского сада, по словам Воронова, зафиксированы на видеокамеры: «Был разлит битум, смешан с бензином и подожжён».

По словам Воронова, строительство детского сада было предусмотрено генеральным планом города. «Русский двор» начал строительство детсада на собственные средства, имея с прежними властями договорённость о том, что в дальнейшем муниципалитет его выкупит. «А первоначально, если бы мы построили дома на 840 квартир, а с прибыли построили садик, — подарили бы его городу».

После того, как договорённости о выкупе детского сада утратили силу, «Русский двор» намерен распоряжаться объектом по своему усмотрению.

Николай Воронов добавил, что в «Русском дворе» из 300 строителей сегодня осталось 60 из-за сократившихся объёмов работы. Уволенные строители собирают подписи населения в поддержку строительной отрасли Камчатки и готовят обращение к президенту.





Мария ВЛАДИМИРОВА