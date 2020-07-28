Осуждённый ИК сдал онлайн экзамен по русскому языку

В ближайшее время руководство колонии в торжественной обстановке вручит молодому человеку заслуженный аттестат.

Аттестация в дистанционном формате в учреждении проводилась впервые.

Сотрудники ФКУ ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю организовали для 24-летнего гражданина, отбывающего наказание в учреждении, сдачу экзамена для получения среднего общего образования.

Ранее осуждённый обучался в техникуме, где освоил большую часть дисциплин школьной программы. В колонии его зачислили в учебно- консультационный пункт при ФКУ ИК-6 КГОУ «Елизовская вечерняя (сменная) школа». В связи с ограничениями, исключающими личное присутствие аттестационной комиссии, администрация колонии организовала её участие в формате видеоконференцсвязи. Бланки для проведения изложения передали через контрольно-пропускной пункт, текст преподаватель зачитывала в режиме онлайн.

С заданием осуждённый успешно справился. Ему понадобилось около часа, чтобы написать изложение, полностью раскрыв тему и практически не допустив ошибок.





Пресс-служба УФСИН России по Камчатскому краю