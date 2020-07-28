Детские лагеря этим летом так и не откроются

Запретить проведение летней оздоровительной кампании- 2020 в крае для всех типов лагерей – пришкольных, загородных и профильных. Такое решение было принято региональным «антикоронавирусным» штабом.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, открытие детских лагерей возможно не раньше третьего этапа снятия ограничений. Сейчас регион находится на пограничной стадии между первым и вторым этапами.

«Также регистрируются эпидемиологические очаги в организованных коллективах детей. Поэтому мы предлагаем запретить проведение летней оздоровительной кампании на территории края. Мы вынуждены принимать это сложное решение, чтобы избежать более негативного развития ситуации»,- сказала врио министра образования региона Александра Короткова.

Владимир Солодов подчеркнул, что очень важно не допустить банкротства лагерей. Вынужденный простой уже негативно отразился на их финансовом положении, поставив на грань выживания. Он дал соответствующее распоряжение профильным ведомствам проработать итоговую версию поддержки.

«Прошу продумать, как использовать помещения лагерей под другие задачи. Возможно, перепрофилировать их под размещение индивидуальных туристов либо иные направления,, чтобы они не обанкротились, потому что направление важнейшее. Мы должны поддержать владельцев, которые несут убытки и потеряли часть средств при подготовке лагерей к новому сезону», — дал поручение Владимир Солодов.